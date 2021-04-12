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Часто в соцсетях вижу жалобы родителей на то, что в школах не во всех классах есть компьютеры или проекторы с интерактивными досками. А вот у нас в школе ситуация не совсем стандартная.
Брат учится в Булынинской школе под Великими Луками, и у них катастрофически не хватает учебников, особенно – по английскому. Часто приходится одну книгу делить на двоих или даже на троих учеников, а покупать учебники самостоятельно возможность есть не у всех. Все книги старые. Они уже не подходят по стандартам для подготовки к ЕГЭ и не отвечают современным требованиям к уровню английского.
Жаль, что при хорошей оснащенности школы компьютерами и мультимедийными технологиями, при новом хорошем ремонте детям банально не хватает самых обычных книг для учебы!
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Интерактив: Не компьютером единым
Часто в соцсетях вижу жалобы родителей на то, что в школах не во всех классах есть компьютеры или проекторы с интерактивными досками. А вот у нас в школе ситуация не совсем стандартная.
Брат учится в Булынинской школе под Великими Луками, и у них катастрофически не хватает учебников, особенно – по английскому. Часто приходится одну книгу делить на двоих или даже на троих учеников, а покупать учебники самостоятельно возможность есть не у всех. Все книги старые. Они уже не подходят по стандартам для подготовки к ЕГЭ и не отвечают современным требованиям к уровню английского.
Жаль, что при хорошей оснащенности школы компьютерами и мультимедийными технологиями, при новом хорошем ремонте детям банально не хватает самых обычных книг для учебы!
Евгения