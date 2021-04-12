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Здравствуйте! Надеюсь с вашей помощью привлечь внимание к ситуации, которая сложилась на улице Школьной.
Во время дорожных работ повредили кирпичный забор между домами №7 и №9. Все бы ничего, к разрушающимся заборам мы все привычные. Но к нему с внутренней стороны крепится газовая труба, проходящая между домами. Если поврежденная кирпичная колонна рухнет, газовую трубу, скорее всего, просто вырвет и может случиться пожар, а то и взрыв.
Я позвонила в газовую компанию, отправила фотографии на ее почту, и там ответили: поскольку сам газопровод не поврежден, значит, должна разбираться управляющая компания. В УК мне ответили, что пришлют мастера. Звонки в управляйку в последующие дни ничего не дали - мне отвечали, что все мастера заняты. В областной администрации на мое обращение ответили, что в управляющей компании в курсе данной ситуации.
Прошло три недели. Забор разрушается, выпало два кирпича, колонна сильнее повернулась в сторону. Все в курсе и никто ничего не делает.
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Интерактив: Угроза взрыва
Здравствуйте! Надеюсь с вашей помощью привлечь внимание к ситуации, которая сложилась на улице Школьной.
Во время дорожных работ повредили кирпичный забор между домами №7 и №9. Все бы ничего, к разрушающимся заборам мы все привычные. Но к нему с внутренней стороны крепится газовая труба, проходящая между домами. Если поврежденная кирпичная колонна рухнет, газовую трубу, скорее всего, просто вырвет и может случиться пожар, а то и взрыв.
Я позвонила в газовую компанию, отправила фотографии на ее почту, и там ответили: поскольку сам газопровод не поврежден, значит, должна разбираться управляющая компания. В УК мне ответили, что пришлют мастера. Звонки в управляйку в последующие дни ничего не дали - мне отвечали, что все мастера заняты. В областной администрации на мое обращение ответили, что в управляющей компании в курсе данной ситуации.
Прошло три недели. Забор разрушается, выпало два кирпича, колонна сильнее повернулась в сторону. Все в курсе и никто ничего не делает.
Юлия Владимировна