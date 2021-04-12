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Изучение иностранных языков в школе всегда было камнем преткновения, и не так часто выпускники могли похвастаться уровнем выше «Ландан из зэ кэпитал оф Грейт Британ»... Но современный мир требует хороших знаний языков от молодежи, жаль только школы, особенно - сельские - иногда оказываются неспособны обеспечить комфортное обучение.
Когда я пришла работать учителем истории в Круппскую школу, меня настоятельно попросили быть еще и учителем немецкого языка (ведь я хорошо знала его со школьной и вузовской программы). Почему? Потому что раньше в школе был только учитель английского, и дети изучали только один язык. Потом ввели обязательный второй язык, а обязательного второго учителя в школе не появилось. Пришлось педагогу английского переквалифицироваться в «немцы».
Когда я начала заниматься с детьми, то сильно удивилась. Ребята не отличали английский алфавит от немецкого, потому что и сама учительница на уроках путала произношение звуков и даже слов. Все ученики - и 5-го, и 9-го классов - знали язык на одинаковом уровне - на очень плохом. Даже дома позаниматься самостоятельно они не могли, ведь учебников в библиотеке мало, и выдают их только на урок. И то не всегда один в руки.
Физик в школе работает еще и математиком, и информатиком. Учитель истории преподает обществознание, технологию и ИЗО. Многие учителя уже пожилые, а обновления кадрового состава, видимо, ожидать не стоит. Очень жаль, что ребята, которые действительно хотят учиться и получать качественные знания, оказываются лишены этой возможности!
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Интерактив: Без полноценного языка
Изучение иностранных языков в школе всегда было камнем преткновения, и не так часто выпускники могли похвастаться уровнем выше «Ландан из зэ кэпитал оф Грейт Британ»... Но современный мир требует хороших знаний языков от молодежи, жаль только школы, особенно - сельские - иногда оказываются неспособны обеспечить комфортное обучение.
Когда я пришла работать учителем истории в Круппскую школу, меня настоятельно попросили быть еще и учителем немецкого языка (ведь я хорошо знала его со школьной и вузовской программы). Почему? Потому что раньше в школе был только учитель английского, и дети изучали только один язык. Потом ввели обязательный второй язык, а обязательного второго учителя в школе не появилось. Пришлось педагогу английского переквалифицироваться в «немцы».
Когда я начала заниматься с детьми, то сильно удивилась. Ребята не отличали английский алфавит от немецкого, потому что и сама учительница на уроках путала произношение звуков и даже слов. Все ученики - и 5-го, и 9-го классов - знали язык на одинаковом уровне - на очень плохом. Даже дома позаниматься самостоятельно они не могли, ведь учебников в библиотеке мало, и выдают их только на урок. И то не всегда один в руки.
Физик в школе работает еще и математиком, и информатиком. Учитель истории преподает обществознание, технологию и ИЗО. Многие учителя уже пожилые, а обновления кадрового состава, видимо, ожидать не стоит. Очень жаль, что ребята, которые действительно хотят учиться и получать качественные знания, оказываются лишены этой возможности!
Евгения