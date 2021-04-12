Фотофакт: В Пскове чистят Мирожский пруд

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Известна причина смерти 46-летнего мужчины в сквере на Четырех углах

На 42-м году жизни ушел из жизни экс-прокурор Печорского и Локнянского районов Артем Майоров

Грозы, ливни и град ожидаются в ближайшие часы в Псковской области

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