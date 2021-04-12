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Интерактив: Себежских школьников кормят «завтраками» в старой столовой
Приближается учебный год, и погода все чаще напоминает о наступлении осени дождями, а значит поход в столовую школьников в Кузнецовской средней школе Себежского района снова будет больше похож на квест.
Наша школьная столовая стоит отдельно от школы - маленький такой, уже покосившийся домик. Чтобы пообедать, школьникам приходится преодолевать почти 150 метров по улице. Территория школы не заасфальтирована, поэтому в период дождей, снега и грязи (а значит, почти весь учебный год) приходится лавировать между лужами.
Дорога и так отнимает время, а школьникам приходится еще и надевать куртки и менять обувь во время похода туда. Затем те же манипуляции нужно проделать по возвращении. Поэтому с обеда ребята помладше часто приходят не только мокрые, но и грязные - кому-то надо побегать по лужам, а некоторым - еще и обкидать друг друга снежками в зимнее время.
Знаю, что уже давно к школе обещают сделать пристройку, чтобы питаться школьникам было комфортнее, но, к сожалению, это пока только в формате обещаний.
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Интерактив: Себежских школьников кормят «завтраками» в старой столовой
Приближается учебный год, и погода все чаще напоминает о наступлении осени дождями, а значит поход в столовую школьников в Кузнецовской средней школе Себежского района снова будет больше похож на квест.
Наша школьная столовая стоит отдельно от школы - маленький такой, уже покосившийся домик. Чтобы пообедать, школьникам приходится преодолевать почти 150 метров по улице. Территория школы не заасфальтирована, поэтому в период дождей, снега и грязи (а значит, почти весь учебный год) приходится лавировать между лужами.
Дорога и так отнимает время, а школьникам приходится еще и надевать куртки и менять обувь во время похода туда. Затем те же манипуляции нужно проделать по возвращении. Поэтому с обеда ребята помладше часто приходят не только мокрые, но и грязные - кому-то надо побегать по лужам, а некоторым - еще и обкидать друг друга снежками в зимнее время.
Знаю, что уже давно к школе обещают сделать пристройку, чтобы питаться школьникам было комфортнее, но, к сожалению, это пока только в формате обещаний.
Мария