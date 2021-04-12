Интерактив: Себежских школьников кормят «завтраками» в старой столовой

Видеофакт: Что с газоном?

Интерактив: Подростки ограбили женщину у центрального рынка в Пскове

Несколько человек погибли при пожаре в гостевом доме под Псковом

Опубликованы фото и видео с места ДТП с тремя погибшими в Псковской области

Путин инициировал единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим

Стала известна причина пожара в гостевом доме в Псковском районе

Гостевой дом сгорел в деревне Подборовье-1, несколько человек остаются под завалами