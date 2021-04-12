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Интерактив: Абсурд с ковидными справками в поликлинике
Еду в санаторий. С 1 сентября отменили для заселения ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации. Но оставили справку об отсутствии контакта с ковид-больными. Делать ее нужно за три дня до поездки. Санаторно-курортную карту оформляла спокойно в частной клинике. А эта справка нужна из поликлиники по месту жительства.
Пошла сначала на разведку. Сказали, нужно к терапевту, но талонов всего 10 штук. Народ с шести утра в стоит. А если мне талона не хватит? Зачем мне вообще лишний раз ходить в поликлинику? Сидеть в очереди с больными? Займу чье-то место, как раз могу получить контакт. Почему нет механизма дистанционного получения справки? Это все такой формальный вопрос.
Ну откуда в поликлинике знают, был у меня контакт или нет? Я и сама могу не знать. Почему нельзя оставить запрос в регистратуре, а через день прийти за справкой? Или вообще получить ее на электронную почту, как результаты анализов из частной лаборатории? Абсурдная ситуация».
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Интерактив: Абсурд с ковидными справками в поликлинике
Еду в санаторий. С 1 сентября отменили для заселения ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации. Но оставили справку об отсутствии контакта с ковид-больными. Делать ее нужно за три дня до поездки. Санаторно-курортную карту оформляла спокойно в частной клинике. А эта справка нужна из поликлиники по месту жительства.
Пошла сначала на разведку. Сказали, нужно к терапевту, но талонов всего 10 штук. Народ с шести утра в стоит. А если мне талона не хватит? Зачем мне вообще лишний раз ходить в поликлинику? Сидеть в очереди с больными? Займу чье-то место, как раз могу получить контакт. Почему нет механизма дистанционного получения справки? Это все такой формальный вопрос.
Ну откуда в поликлинике знают, был у меня контакт или нет? Я и сама могу не знать. Почему нельзя оставить запрос в регистратуре, а через день прийти за справкой? Или вообще получить ее на электронную почту, как результаты анализов из частной лаборатории? Абсурдная ситуация».
Татьяна, Псков