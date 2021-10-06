Интерактив: Ножками за графиком

* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.
Я, конечно, все понимаю. Понимаю, что на систему здравоохранения у нас нагрузка выше некуда, понимаю, что, если сказали увеличить время работы пунктов вакцинации, значит, надо увеличить. Но зачем людей вводить в заблуждение? У нас с пропагандой вакцинации и так проблемы имеются, а после такого недоверие к ней только возрастает.
На фото объявление, которое висит на входе в пункт вакцинации в псковской «Простории». В нем людей прививать начинают, как вы видите, в 9.00, а заканчивают уже в 19.00, потому что в последний час работы пункта идет подсчет вакцины и заполнение документации. При этом в колл-центре по номеру 29-90-28 мне четко сказали, что пункт работает с 8.00 до 20.00 ежедневно.
Сократили вы время работы - да и пожалуйста, я не говорю о том, что пункты вакцинации теперь должны функционировать 24/7. Но у меня вопрос другой: почему для того, чтобы узнать реальный график работы пункта, мне пришлось ножками дойти до его дверей? В наш-то век цифровизации и технологий. А еще интересно, как обстоят дела в других пунктах? Там такой же произвол, или это только в «Простории» работники пункта такие находчивые?
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
Интерактив: Ножками за графиком
Я, конечно, все понимаю. Понимаю, что на систему здравоохранения у нас нагрузка выше некуда, понимаю, что, если сказали увеличить время работы пунктов вакцинации, значит, надо увеличить. Но зачем людей вводить в заблуждение? У нас с пропагандой вакцинации и так проблемы имеются, а после такого недоверие к ней только возрастает.
На фото объявление, которое висит на входе в пункт вакцинации в псковской «Простории». В нем людей прививать начинают, как вы видите, в 9.00, а заканчивают уже в 19.00, потому что в последний час работы пункта идет подсчет вакцины и заполнение документации. При этом в колл-центре по номеру 29-90-28 мне четко сказали, что пункт работает с 8.00 до 20.00 ежедневно.
Сократили вы время работы - да и пожалуйста, я не говорю о том, что пункты вакцинации теперь должны функционировать 24/7. Но у меня вопрос другой: почему для того, чтобы узнать реальный график работы пункта, мне пришлось ножками дойти до его дверей? В наш-то век цифровизации и технологий. А еще интересно, как обстоят дела в других пунктах? Там такой же произвол, или это только в «Простории» работники пункта такие находчивые?
Оксана