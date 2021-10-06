Интерактив: Ножками за графиком

Игорь Сопов: Два дня голосования – идеальный вариант для псковской избирательной системы

Проект закона о бюджете региона на 2022 год поступил на рассмотрение в областное Собрание

Грузовик и ВАЗ столкнулись в Псковском районе, пострадал человек