Три района с наиболее сложной эпидобстановкой назвал Александр Нестерук

Воспитанники «Бригантины» выиграли более 20 медалей на кубке области по аэробике

Михаил Ведерников поручил следить за ценами на услуги догазификации

Цены на товары сельхозпроизводителей в Псковской области выросли почти на 35%

Фотофакт: В центре Пскова проваливается асфальт

Более 170 млн рублей отправили в районы Псковской области на социальные выплаты

Около 200 семей переедут в новые квартиры из аварийного жилья на Запсковье

Псковичам рассказали, в какое время лучше не приходить в МРЭО ГИБДД