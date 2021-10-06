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Интерактив: С миру по нитке, а Пскову – современный приют
«Шанс» просит помощи у псковичей! В приюте проходит акция «Стольник». Цены на стройматериалы в этом году взлетели аж в 5-6 раз! Неужели Пскову, Псковскому району, да и области в целом не нужен приют? Неужели жителям нравятся стаи собак на улицах? Многие уже и забыли, что такое стая в 8-10 голов. А многие реагируют остро на одну-две собаки в их дворе. Мы пашем, не покладая рук. У многих из нас сорваны спины, потянуты связки на локтях и коленях. Все работы выполняются нами (силами волонтеров) безвозмездно.
Мы строим приют не только для животных, а, в первую очередь, - для безопасности людей. Мы надеемся, что с миру по нитке, а Пскову – новый современный приют! Никто, кроме нас, не выполняет работу такого масштаба! Этот проект вполне реально осуществить, но только всем вместе! Большая часть работы уже сделана, осталось чуть-чуть до завершения первого этапа. Помогите нам!
Для завершения строительства вольеров в новом приюте для животных необходимо:
Брусок 50 х 50 мм 5 метров кубических – 70 000 рублей,
Доска 32 мм 7 метров кубических – 98 000 рублей,
Доска 25 мм 4 метра кубических – 56 000 рублей,
ОСБ 2500 х 1250 мм 88 листов – 74 800 рублей,
Саморезы – 20 000 рублей.
Реквизиты для оказания помощи:
Карта Сбербанка для сбора пожертвований на строительство приюта: 5336690106893238 привязана к телефону: +7-953-242-26-54 (получатель - Лариса Сергеевна И.), PayPal: Mashavelichco@gmail.com
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А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
Интерактив: С миру по нитке, а Пскову – современный приют
«Шанс» просит помощи у псковичей! В приюте проходит акция «Стольник». Цены на стройматериалы в этом году взлетели аж в 5-6 раз! Неужели Пскову, Псковскому району, да и области в целом не нужен приют? Неужели жителям нравятся стаи собак на улицах? Многие уже и забыли, что такое стая в 8-10 голов. А многие реагируют остро на одну-две собаки в их дворе. Мы пашем, не покладая рук. У многих из нас сорваны спины, потянуты связки на локтях и коленях. Все работы выполняются нами (силами волонтеров) безвозмездно.
Мы строим приют не только для животных, а, в первую очередь, - для безопасности людей. Мы надеемся, что с миру по нитке, а Пскову – новый современный приют! Никто, кроме нас, не выполняет работу такого масштаба! Этот проект вполне реально осуществить, но только всем вместе! Большая часть работы уже сделана, осталось чуть-чуть до завершения первого этапа. Помогите нам!
Для завершения строительства вольеров в новом приюте для животных необходимо:
Реквизиты для оказания помощи:
Карта Сбербанка для сбора пожертвований на строительство приюта: 5336690106893238 привязана к телефону: +7-953-242-26-54 (получатель - Лариса Сергеевна И.), PayPal: Mashavelichco@gmail.com