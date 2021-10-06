Интерактив: Стихийный дублер

* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.
Каждый божий день у жителей домов номер 2 и 4 по улице Доставалова начинается одинаково. Это уже традиция, обычай, ритуал, как говорили в одном фильме.
Через общий для этих двух домов двор движется нескончаемый поток машин. Водители решили сделать дублером Рижского проспекта наш двор. Здесь можно очень удобно и быстро объехать пробку, которая образуется на перекрестке Доставалова — Юбилейная.
И вот, теперь дублер пробки появляется каждое утро еще и у нас во дворе. Более того, жильцы близлежащих домов лишились возможности спокойно отвести ребенка в детский сад. Каждое утро родителям приходится лавировать между машинами и буквально совершать подвиги как на передовой, пытаясь сохранить жизнь себе и своему чаду.
Ну, а про то, что дорожное покрытие (которое не рассчитано на такие нагрузки) пришло в негодность в два счета, я вообще молчу.
При этом не стоит думать, что я какая-то истеричная старушка на лавочке, которая во двор не пускает. Я просто хочу, чтобы водители соблюдали правила. На въезде в наш двор стоит дорожный знак «Жилая зона». По правилам дорожного движения сквозной проезд через двор запрещен! За это должны штрафовать в размере 1500 рублей!
Надеюсь, руководство городского ГИБДД и городская комиссия по безопасности дорожного движения рассмотрят вопрос о закрытии сквозного проезда между домами №36 и №36а по улице Юбилейной, и в нашем дворе вновь воцарится мир и спокойствие.
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
Интерактив: Стихийный дублер
Каждый божий день у жителей домов номер 2 и 4 по улице Доставалова начинается одинаково. Это уже традиция, обычай, ритуал, как говорили в одном фильме.
Через общий для этих двух домов двор движется нескончаемый поток машин. Водители решили сделать дублером Рижского проспекта наш двор. Здесь можно очень удобно и быстро объехать пробку, которая образуется на перекрестке Доставалова — Юбилейная.
И вот, теперь дублер пробки появляется каждое утро еще и у нас во дворе. Более того, жильцы близлежащих домов лишились возможности спокойно отвести ребенка в детский сад. Каждое утро родителям приходится лавировать между машинами и буквально совершать подвиги как на передовой, пытаясь сохранить жизнь себе и своему чаду.
Ну, а про то, что дорожное покрытие (которое не рассчитано на такие нагрузки) пришло в негодность в два счета, я вообще молчу.
При этом не стоит думать, что я какая-то истеричная старушка на лавочке, которая во двор не пускает. Я просто хочу, чтобы водители соблюдали правила. На въезде в наш двор стоит дорожный знак «Жилая зона». По правилам дорожного движения сквозной проезд через двор запрещен! За это должны штрафовать в размере 1500 рублей!
Надеюсь, руководство городского ГИБДД и городская комиссия по безопасности дорожного движения рассмотрят вопрос о закрытии сквозного проезда между домами №36 и №36а по улице Юбилейной, и в нашем дворе вновь воцарится мир и спокойствие.
Александра