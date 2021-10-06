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Интерактив: Недетская проблема

12.11.2021 13:07|ПсковКомментариев: 2

Владелец ежедневно паркует свою автомашину на детской площадке, расположенной во дворе домов №№79, 79А по Рижскому проспекту.

Сотрудники ГИБДД или администрации Пскова, примите к этому водителю меры административного наказания за парковку на детской площадке. А то ни стыда ни совести.

Алексей 

Теги: #парковка #автомобиль #детская площадка
Источник: Псковская Лента Новостей
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