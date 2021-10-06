Интерактив: Невезучая улица

Против введения системы QR-кодов выступают почти 70% россиян — опрос

Псковский облсовпроф запланировал совместные мероприятия с комитетом по соцзащите

Псковский губернатор рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса

Мужчина в Куньинском районе уехал в лес на велосипеде и не вернулся