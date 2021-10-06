Первый за 40 лет альбом ABBA возглавил британский хит-парад

Сборная России по хоккею победила команду Чехии и заняла 3 место на Кубке Карьяла

В Госдуме предложили сократить рабочий день на время зимы

Интерактив: Мусорные воришки