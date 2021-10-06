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Уже целый месяц в бору деревни Горушка под Стругами Красными творится полный произвол! Здесь вырубают любимый всеми стружанами и приезжими дачниками бор.
Изначально лесорубы приехали для работы в расположенный дальше лес, но вскоре их энтузиазм перекинулся и на бор (который, между прочим, облагораживают и убирают местные жители, а летом и осенью здесь всегда собираются люди для отдыха и сбора ягод). Правую «руку» бора уже успели отрубить, теперь принялись и за левую.
Мы, неравнодушные жители района, обращались в администрацию поселка Струги Красные, которая перенаправила наше письмо районным властям. Также мы писали руководству региона. Пока ответов нет, а уничтожение нашего любимого бора продолжается!
Разговоры с подрядчиком и лесхозом «Северный» тоже ни к чему не привели. Мы даже рискуем жизнями и стоим под валящимися многовековыми соснами, лишь бы привлечь внимание к этой действительно острой проблеме!
У рабочих на все один ответ: «Нам прислали на задание из Москвы, а мы здесь ни при чем!». Выходит, кто-то решил расчистить себе участок рядом с дорогой и лишить стружан излюбленного места отдыха?
Будьте людьми, прекратите уничтожать красоту и губить уникальный псковский лес!
Неравнодушные жительницы Струг Красных Марина и Ирина
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Интерактив: Лес рубят - щепки летят
Уже целый месяц в бору деревни Горушка под Стругами Красными творится полный произвол! Здесь вырубают любимый всеми стружанами и приезжими дачниками бор.
Изначально лесорубы приехали для работы в расположенный дальше лес, но вскоре их энтузиазм перекинулся и на бор (который, между прочим, облагораживают и убирают местные жители, а летом и осенью здесь всегда собираются люди для отдыха и сбора ягод). Правую «руку» бора уже успели отрубить, теперь принялись и за левую.
Мы, неравнодушные жители района, обращались в администрацию поселка Струги Красные, которая перенаправила наше письмо районным властям. Также мы писали руководству региона. Пока ответов нет, а уничтожение нашего любимого бора продолжается!
Разговоры с подрядчиком и лесхозом «Северный» тоже ни к чему не привели. Мы даже рискуем жизнями и стоим под валящимися многовековыми соснами, лишь бы привлечь внимание к этой действительно острой проблеме!
У рабочих на все один ответ: «Нам прислали на задание из Москвы, а мы здесь ни при чем!». Выходит, кто-то решил расчистить себе участок рядом с дорогой и лишить стружан излюбленного места отдыха?
Будьте людьми, прекратите уничтожать красоту и губить уникальный псковский лес!
Неравнодушные жительницы Струг Красных Марина и Ирина