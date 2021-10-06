Почти 30 исследователей стали участниками краеведческой конференции «Великолукская история в лицах»

Шесть псковских управленцев вышли в финал двух треков конкурса «Лидеры России»

Очередной мастер-класс по воркауту провели для псковской молодежи

Более тысячи великолучан ревакцинировались от COVID-19

Интерактив: Резиновых гусей нельзя, а такое можно?

Более 1000 новых мест введут в школах Пскова в 2022 году

Полиция установила водителя, устроившего заезд по цепным мостам в Острове

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