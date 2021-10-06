Интерактив: День закрытых дверей в сельской школе

В Псковской области поддержали инициативу об обязанности экзаменовать на знание охотминимума

Бюджет территориального ФОМС в Псковской области на 2022 год принят в первом чтении

Бизнесменов приглашают к участию в конкурсе на лучшее оформление фасадов в Пскове к Новому году