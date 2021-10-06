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Грустно наблюдать за тем, как вымирают деревни и села в России. Тем более, что «отчаливанию» молодежи всячески способствует инфраструктура.
Вот, например, в деревне Красное Пустошкинского района была общеобразовательная школа, где ребята учились 9 лет. Школу признали малокомплектной, нерентабельной и закрыли. Пришлось ребятам из этой деревни (да, их немного, но все-таки они есть) ездить в Пустошкинскую (Алольскую) сельскую общеобразовательную школу в деревне Вербилово. Между прочим, дорога занимает 40 минут в одну сторону на автобусе!
Конечно, количество бывших учеников Красненской школы в Алоли резко сократилось - родители ребят предпочли другие школы. Сегодня из Красного в Вербилово ездят 5 человек. А ведь всего в Пустошкинском районе осталось всего 2 школы - городская и 3 филиала сельской! Среди сельских школ Алольская считается головной, хотя там сейчас учится всего 50 человек, и это больше, чем в других.
Молодежи на селе становится все меньше. Некому учить, и некому учиться. Жалко!
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Интерактив: День закрытых дверей в сельской школе
Грустно наблюдать за тем, как вымирают деревни и села в России. Тем более, что «отчаливанию» молодежи всячески способствует инфраструктура.
Вот, например, в деревне Красное Пустошкинского района была общеобразовательная школа, где ребята учились 9 лет. Школу признали малокомплектной, нерентабельной и закрыли. Пришлось ребятам из этой деревни (да, их немного, но все-таки они есть) ездить в Пустошкинскую (Алольскую) сельскую общеобразовательную школу в деревне Вербилово. Между прочим, дорога занимает 40 минут в одну сторону на автобусе!
Конечно, количество бывших учеников Красненской школы в Алоли резко сократилось - родители ребят предпочли другие школы. Сегодня из Красного в Вербилово ездят 5 человек. А ведь всего в Пустошкинском районе осталось всего 2 школы - городская и 3 филиала сельской! Среди сельских школ Алольская считается головной, хотя там сейчас учится всего 50 человек, и это больше, чем в других.
Молодежи на селе становится все меньше. Некому учить, и некому учиться. Жалко!
Карина