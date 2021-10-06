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Наступила зима. Выпало немного снега. И во дворах уже ни проехать, ни запарковаться практически невозможно. Иногда появляются трактора, по-быстрому проносятся по некоторым маршрутам и опять исчезают из поля зрения. Дворники и так не сказать, чтобы были очень заметны, но с первыми снежинками исчезли совершенно. Не любитель куда-то писать, но возникает много вопросов, почему...
Почему в 70-х годах прошлого века, когда зимы были не чета нынешним, когда в сугроб нельзя было упасть, а можно было только к нему прислониться, я всю зиму в школу ходил по асфальту, а не по утоптанному и припорошенному (в лучшем случае) песочком снегу?
Почему во дворах и проездах между домов снег чистят не каждый день и столь, мягко скажем, некачественно? Трактора если и ездят, то не для того, чтобы чистить снег, а для того, чтобы поставить галочку: техника выделялась, работала. То, что это по факту пустое расходование топлива и моторесурсов, никому, похоже, не интересно. Даже рыхлый (пока еще) снег не чистится, а приглаживается. На проезжей части между колеями сантиметров 10 остается.
Почему трактор (посмотрите на фото), пройдя по проезжей части днем, когда там не было припаркованных машин, не очистил от снега половину проезжей части, а в перпендикулярном направлении не проехал вообще?
Понятно, что ответов на вопросы не будет, и все же...
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Интерактив: Снежные вопросы
Наступила зима. Выпало немного снега. И во дворах уже ни проехать, ни запарковаться практически невозможно. Иногда появляются трактора, по-быстрому проносятся по некоторым маршрутам и опять исчезают из поля зрения. Дворники и так не сказать, чтобы были очень заметны, но с первыми снежинками исчезли совершенно. Не любитель куда-то писать, но возникает много вопросов, почему...
Почему в 70-х годах прошлого века, когда зимы были не чета нынешним, когда в сугроб нельзя было упасть, а можно было только к нему прислониться, я всю зиму в школу ходил по асфальту, а не по утоптанному и припорошенному (в лучшем случае) песочком снегу?
Почему во дворах и проездах между домов снег чистят не каждый день и столь, мягко скажем, некачественно? Трактора если и ездят, то не для того, чтобы чистить снег, а для того, чтобы поставить галочку: техника выделялась, работала. То, что это по факту пустое расходование топлива и моторесурсов, никому, похоже, не интересно. Даже рыхлый (пока еще) снег не чистится, а приглаживается. На проезжей части между колеями сантиметров 10 остается.
Почему трактор (посмотрите на фото), пройдя по проезжей части днем, когда там не было припаркованных машин, не очистил от снега половину проезжей части, а в перпендикулярном направлении не проехал вообще?
Понятно, что ответов на вопросы не будет, и все же...
Сергей