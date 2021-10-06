Интерактив: «Родина» мерзнет

Псковская организация оплатила более 650 тысяч рублей долга местной администрации

Подготовка к монтажу главной новогодней ели началась в Пскове

Более 18 млрд рублей налогов поступило в бюджет Псковской области с начала года

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Дмитрием Шаховым

Три открытых катка начнут работать в Пскове на выходных

«Обратный отсчет»: Олег Брячак об итогах 2021 года и планах на 2022-й