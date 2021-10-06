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Просто крик души. В СНТ «Родина» регулярно отключают электроэнергию уже на протяжении 3-х лет, и мы замерзаем! Конечно же, мы писали обращения во все инстанции и просили содействия у местной власти, а сейчас пишем президенту, но понятно, что в этом случае ответ будет долгим. Может, хотя бы здесь нас услышит большая аудитория, и начнет разрешаться наша проблема, которая возникла по факту несостоятельности электрических сетей и электрической подстанции, расположенной на территории СНТ «Родина».
У нас проживает очень много людей - и пожилых, и детей. Школа закрыта, у меня все дети дома. Их трое, мы уезжаем на работу, и они остаются без тепла в мороз. Последнее отключение было в субботу на 18 часов. Газа у нас нет и не скоро будет, нам дали это понять. Пользуемся печным оборудованием...
Мы бьем во все колокола! Прошу о помощи, прошу принять меры и организовать качественное и бесперебойное электроснабжение СНТ «Родина».
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Интерактив: «Родина» мерзнет
Просто крик души. В СНТ «Родина» регулярно отключают электроэнергию уже на протяжении 3-х лет, и мы замерзаем! Конечно же, мы писали обращения во все инстанции и просили содействия у местной власти, а сейчас пишем президенту, но понятно, что в этом случае ответ будет долгим. Может, хотя бы здесь нас услышит большая аудитория, и начнет разрешаться наша проблема, которая возникла по факту несостоятельности электрических сетей и электрической подстанции, расположенной на территории СНТ «Родина».
У нас проживает очень много людей - и пожилых, и детей. Школа закрыта, у меня все дети дома. Их трое, мы уезжаем на работу, и они остаются без тепла в мороз. Последнее отключение было в субботу на 18 часов. Газа у нас нет и не скоро будет, нам дали это понять. Пользуемся печным оборудованием...
Мы бьем во все колокола! Прошу о помощи, прошу принять меры и организовать качественное и бесперебойное электроснабжение СНТ «Родина».
Надежда, председатель СНТ «Родина»