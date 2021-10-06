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В Пскове становится красиво. Особенно на Новый год. Да и в парках всё комфортнее и уютнее. К сожалению, всю красоту портит провальная мусорная реформа. И примеров тому тысячи. На улицах кучи мусора! Псковичи, простите, гадят, а за ними вовремя не могут убрать.
А всё потому, что в Псковской области работает якобы распрекрасный региональный оператор по ТКО. Эти товарищи напрочь забывают своевременно приехать и вывезти мусор. Но квитанцию об оплате прислать не забудут.
Думаю, все помнят, что до реформы было лучше: особых проблем с вывозом мусора в принципе не было.
С момента мусорной реформы уже прошло три года, а региональный оператор до сих пор не научился работать. Научился только драть с народа деньги.
Сколько еще мы будем оплачивать безответственность и бестолковость?
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Интерактив: Деньги на мусор
В Пскове становится красиво. Особенно на Новый год. Да и в парках всё комфортнее и уютнее. К сожалению, всю красоту портит провальная мусорная реформа. И примеров тому тысячи. На улицах кучи мусора! Псковичи, простите, гадят, а за ними вовремя не могут убрать.
А всё потому, что в Псковской области работает якобы распрекрасный региональный оператор по ТКО. Эти товарищи напрочь забывают своевременно приехать и вывезти мусор. Но квитанцию об оплате прислать не забудут.
Думаю, все помнят, что до реформы было лучше: особых проблем с вывозом мусора в принципе не было.
С момента мусорной реформы уже прошло три года, а региональный оператор до сих пор не научился работать. Научился только драть с народа деньги.
Сколько еще мы будем оплачивать безответственность и бестолковость?
Дмитрий