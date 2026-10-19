Интерактив: На улице Советской Армии в Пскове третий месяц не работают фонари

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На улице Советской Армии от школы-интерната (Советской армии, 54) до улицы Лепешинского уже третий месяц не работают уличные фонари.

Если летом это было не так критично, так как светло допоздна, то сейчас очень темно уже в 19:00.

Огромная просьба отремонтировать уличные фонари и грамотно отрегулировать светофор по адресу Вокзальная/128-й Стрелковой Дивизии, так как после последнего ремонта светофор работает не совсем корректно и всегда стоит огромная пробка на въезд в город даже не час пик!

Надежда