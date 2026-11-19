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В редакцию Псковской Ленты Новостей в рубрику «Интерактив» обратились жители микрорайона Кресты, обеспокоенные состоянием новой спортивной площадки на территории Военного городка.

Долгожданный объект, который установили совсем недавно по поручению губернатора после многочисленных просьб горожан, рискует превратиться в стихийную свалку из-за коммунальной неразберихи.

По словам псковичей, эта площадка — единственное современное место для занятий спортом во всем районе. Она сразу стала точкой притяжения для местных жителей, особенно для детей и подростков. Для удобства здесь смонтировали освещение и поставили урны, однако уже больше недели мусор оттуда никто не вывозит. Контейнеры переполнены, пакеты и отходы разлетаются по всей округе прямо там, где каждый день гуляют и играют дети.

Попытки местных жителей самостоятельно найти крайних зашли в тупик. В управляющей компании ООО «Сервис» людям пояснили, что обслуживают только придомовые территории многоэтажек, а спортивный объект и прилегающая парковая зона к ним не относятся и должны убираться городскими службами.

Жители просят городские власти вмешаться в ситуацию, срочно расчистить территорию от накопившегося мусора и официально закрепить площадку за конкретной коммунальной организацией. Горожане надеются, что хорошее дело по благоустройству микрорайона не будет испорчено банальным отсутствием регулярной уборки.

В администрации города ответили жителям Крестов, которые жаловались на мусор на новой спорталощадке.

«В рамках реализации инвестиционного соглашения с ООО «СМУ-178» у дома по адресу: г. Псков, Военный городок-3, ДОС 107, выполнены работы по монтажу современной спортивной площадки, что позволит обеспечить для жителей безопасную и удобную зону для круглогодичных бесплатных занятий спортом. Здесь предусмотрены мини-футбольное поле 9×18 м с воротами и ограждающей сеткой, а также зона воркаута с турниками, брусьями, шведской стенкой и детскими снарядами. На данный момент площадка ещё не передана на баланс Администрации города Пскова. Скопившийся мусор по обращению граждан убран, урна временно демонтирована, чтобы не допускать накопления отходов. После закрепления площадки за обслуживающей организацией муниципалитета, уборка и обслуживание будут осуществляться регулярно», - сообщили в администрации.