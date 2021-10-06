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Интерактив: Черная дыра псковского двора
Неужели у нас теперь что-то делают только после того, как споешь песню или выложишь в интернет?
У нас во дворе на Кузбасской Дивизии, между домами №28 и №26, уже год портит дорогу огромная яма! У меня уже полмашины туда проваливается!
Осенью засыпали ее сухим асфальтом, и через день все стало, как и было. Скоро уже весна, а воз и ныне там, и нет никому дела до этой ямы.
А ведь во дворе живут и депутаты, и врачи, и работники администрации. Ну как же так выходит?
Олеся