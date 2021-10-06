Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Обновленный сайт «Псковэнергосбыта»
Мир изысканных ароматов «Лаб Фрагранс»
ЖКХ коммунальный ликбез
псков вторжение роботов
миссия выполнима ищем подарки
уверенность или риски
вакцинация подростков
судьба ларьков
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Интерактив 06.10.2021 13:573 Интерактив: Халатность убила человека 04.02.2022 17:402 Интерактив: «Добро пожаловать» в Псков  03.02.2022 10:131 Интерактив: Черная дыра псковского двора 02.02.2022 14:5722 Интерактив: Очередь больных на улице 31.01.2022 14:442 Интерактив: Стихийная барахолка 28.01.2022 19:081 Интерактив: Спасти нерядовой памятник
 
 
 
Самое популярное 01.02.2022 22:370 В Пскове нашли пропавшую 15-летнюю девочку 02.02.2022 21:5620 Анастасия Повторейко дала рекомендации по ревакцинации привившимся «ЭпиВакКороной» 03.02.2022 11:4028 Автовокзал Пскова объединят с железнодорожным 03.02.2022 07:214 В Псковской области наказали виновных в порче крупной партии вакцины от COVID-19 04.02.2022 06:572 В Псковской области более 6 тысяч человек лечатся от коронавируса
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Интерактив
Написать на ПЛН
Прикрепить фото/видео (до 15МБ):


* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru

За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.

Интерактив: «Добро пожаловать» в Псков 

04.02.2022 17:40|ПсковКомментариев: 3

Мы, конечно, сколько угодно можем напрягать предпринимателей с вывесками по новомодному дизайн-коду, разрабатывать туркод для центра города, но почему-то на самые очевидные проблемы туристической сферы закрываем глаза. 

В каком ужасном состоянии наш псковский автовокзал! Просто позор. Вывески времен СССР, облупленная краска на стенах, подтеки на потолке, разрушающаяся плитка на полу. Да что там говорить, внутри здания даже голуби живут, и это всем известный факт. Мы этим гордимся, я не пойму?

 

Фасад сделали, окна поменяли и что, достаточно? Дела, знаете, до конца доводить положено. Они только тогда ценность и приобретают. 

Оксана

Теги: #ремонт #вокзалы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Планируете ли вы вакцинировать своего ребенка от коронавируса?
В опросе приняло участие 466 человек
04.02.2022, 18:000 Около тысячи нарушений в сфере природопользования выявила псковская прокуратура 04.02.2022, 17:540 Жители микрорайона «Плодоовощ» смогут платить за отопление еще меньше 04.02.2022, 17:403 Интерактив: «Добро пожаловать» в Псков  04.02.2022, 17:330 Акция против распространения коронавируса прошла в санатории «Череха»
04.02.2022, 17:161 20 тысяч машино-часов аренды спецтехники заказал завод «Титан-Полимер» у псковской организации 04.02.2022, 17:040 Порядка 60 миллионов рублей направят на улучшение состояния дворов Великих Лук 04.02.2022, 17:000 Путин поддержал инициативы о дистанционной продаже рецептурных лекарств 04.02.2022, 16:570 Глава Великих Лук назвал тревожной эпидобстановку в городе
04.02.2022, 16:560 Стали известны планы по ремонту дорог в Великих Луках на 2022 год 04.02.2022, 16:493 Псковский губернатор допустил отмену летних каникул для части школьников 04.02.2022, 16:400 Студентов приглашают к участию в конкурсе дизайн-проектов «Псков Губернский» 04.02.2022, 16:310 Госдума готовит около 20 законопроектов в сфере защиты прав потребителей - Александр Козловский
04.02.2022, 16:292 Медучреждения Псковской области временно перейдут на новый режим работы 04.02.2022, 16:200 Энергетики построили инфраструктуру для псковской агрофирмы и 260 коров. ВИДЕО 04.02.2022, 16:080 Михаил Ведерников об ограничениях: Мы балансируем между необходимостью и комфортом людей 04.02.2022, 16:060 Горводоканал назвал причину перебоев с водоснабжением на двух улицах Пскова
04.02.2022, 16:014 Иван Цецерский привился спустя полгода после перенесенного коронавируса. ФОТО 04.02.2022, 15:560 Житель Струг Красных заплатит штраф меньше стоимости чужого разбитого телефона 04.02.2022, 15:540 Более 600 беременных псковичек привились от коронавируса 04.02.2022, 15:490 Рекордное число компетенций представят псковичи на чемпионате «Ворлдскиллс»
04.02.2022, 15:470 Рост доли «омикрона» в Псковской области спрогнозировал эксперт 04.02.2022, 15:420 Вперед в СССР: музей советского быта открылся в Пскове 04.02.2022, 15:420 Новорожденный ребенок с диагнозом COVID-19 находится в псковской инфекционке 04.02.2022, 15:360 Более тонны швейцарских сыров не пропустили в Псковскую область
04.02.2022, 15:350 Работу учреждений допобразования могут приостановить в Псковской области 04.02.2022, 15:270 Волонтеров для работы над проектом «Солдаты Победы» ищут в Псковской области 04.02.2022, 15:237 Школы Пскова и Псковского района с 7 февраля возвращаются к очному обучению 04.02.2022, 15:190 Коечный фонд для больных COVID-19 в Псковской области заполнен почти на 70%
04.02.2022, 15:081 Вырубку деревьев на улице Яна Фабрициуса компенсируют новыми посадками 04.02.2022, 15:031 Эксперты обсудили организацию местного самоуправления в системе публичной власти 04.02.2022, 14:565 Дабришутинг: церковь, классика и кино 04.02.2022, 14:422 Внеплановую проверку провели в псковской школе после жалоб на антисанитарию
04.02.2022, 14:400 Из двух магазинов в Пскове изъяли сигареты на полмиллиона рублей 04.02.2022, 14:390 Доступ к бизнес-точкам обеспечат во время ремонта улицы Яна Фабрициуса в Пскове 04.02.2022, 14:274 «Собственной персоной»: Александр Козловский о работе в Госдуме и подготовке к выборам. ВИДЕО 04.02.2022, 14:260 Суд обязал великолучан снести самовольные постройки на берегу озера
04.02.2022, 14:140 В пандемию россияне стали запасаться попкорном 04.02.2022, 14:068 Александр Козловский объяснил отказ от законопроекта о введении QR-кодов 04.02.2022, 14:020 Псков в январе чаще всего посещали туристы из Москвы 04.02.2022, 13:574 Плановое амбулаторное лечение в Пскове и Великих Луках приостановили до особого распоряжения
04.02.2022, 13:500 Более 30 школ обновят в Псковской области за год 04.02.2022, 13:460 Метели прогнозируются в Псковской области на выходных 04.02.2022, 13:371 Онколог дал рекомендации псковичам по профилактике рака 04.02.2022, 13:332 Александр Козловский выступил за чипирование бездомных собак
04.02.2022, 13:310 Сбер и президентская академия организуют программу по развитию студенческого бизнеса 04.02.2022, 13:170 Врач перечислил самые частые формы рака в Псковской области 04.02.2022, 13:140 Почти 600 тысяч рублей лишилась себежанка после общения с мошенником 04.02.2022, 13:100 Уровень заболеваемости онкологией в Псковской области за год вырос на 9%
04.02.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Александром Козловским 04.02.2022, 12:560 «Хайпожоры»: Агония ковидной эпохи и урбанисты против народа. ВИДЕО 04.02.2022, 12:500 Псковский онколог назвал безопасными вакцины от коронавируса для больных раком 04.02.2022, 12:460 Режиссера Анну Дмитриеву представили к награде за заслуги перед Псковом
04.02.2022, 12:420 Пропускная способность псковского онкоцентра увеличилась на 22% 04.02.2022, 12:410 Сбер присоединился к международному альянсу разработки стандарта для умного дома 04.02.2022, 12:380 Возможность создания памятника псковским «афганцам» обсудят на круглом столе 04.02.2022, 12:280 «Собственной персоной»: Александр Козловский о работе в Госдуме и подготовке к муниципальным выборам в регионе
04.02.2022, 12:270 В Пскове разыскивают женщину и допускают ее нахождение в больнице 04.02.2022, 12:152 Андрей Турчак озвучил главную задачу при реализации народной программы 04.02.2022, 12:110 В санатории «Хилово» начали продавать путевки для детей со скидкой 04.02.2022, 12:050 Масштабный ремонт моста через реку Великую продолжается в Пушкиногорском районе
04.02.2022, 12:030 Фальшивые купюры обнаружили в Пустошке и Пскове 04.02.2022, 12:000 Условный срок получил пскович за угрозу убить сожительницу 04.02.2022, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 04.02.2022, 11:510 «Дабришутинг»: Неправославный секс, дизайн-код города и молодежное кино
04.02.2022, 11:484 Жертвами COVID-19 в Псковской области стали еще шесть человек 04.02.2022, 11:464 Власти Псковской области предложат разработать федеральную программу по борьбе с борщевиком 04.02.2022, 11:400 Пскович украл золотые кольца у своей знакомой 04.02.2022, 11:320 Конкурс на лучшие произведения в сфере культуры и искусства стартовал в Псковской области
04.02.2022, 11:249 В РПЦ предложили вернуться к юлианскому календарю 04.02.2022, 11:214 Почти 40% россиян занимаются зимними видами спорта - исследование 04.02.2022, 11:180 Запущенные в США спутники смогут увидеть псковичи 04.02.2022, 11:160 «Хайпожоры»: Агония ковидной эпохи и урбанисты против народа
04.02.2022, 11:062 Незаконный ввоз сигарет на 4 миллиона рублей пресекли псковские пограничники 04.02.2022, 11:052 Псковичи начнут получать проиндексированные до 8,6% пенсии с 5 февраля 04.02.2022, 11:000 Скидки на пельмени, сосиски и колбасу объявили в магазинах «Бизон» 04.02.2022, 10:560 Псковский городской Совет ветеранов отмечает 35-летие
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru