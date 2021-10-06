Интерактив: «Добро пожаловать» в Псков 

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Мы, конечно, сколько угодно можем напрягать предпринимателей с вывесками по новомодному дизайн-коду, разрабатывать туркод для центра города, но почему-то на самые очевидные проблемы туристической сферы закрываем глаза.
В каком ужасном состоянии наш псковский автовокзал! Просто позор. Вывески времен СССР, облупленная краска на стенах, подтеки на потолке, разрушающаяся плитка на полу. Да что там говорить, внутри здания даже голуби живут, и это всем известный факт. Мы этим гордимся, я не пойму?
Фасад сделали, окна поменяли и что, достаточно? Дела, знаете, до конца доводить положено. Они только тогда ценность и приобретают.
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Мы, конечно, сколько угодно можем напрягать предпринимателей с вывесками по новомодному дизайн-коду, разрабатывать туркод для центра города, но почему-то на самые очевидные проблемы туристической сферы закрываем глаза.
В каком ужасном состоянии наш псковский автовокзал! Просто позор. Вывески времен СССР, облупленная краска на стенах, подтеки на потолке, разрушающаяся плитка на полу. Да что там говорить, внутри здания даже голуби живут, и это всем известный факт. Мы этим гордимся, я не пойму?
Фасад сделали, окна поменяли и что, достаточно? Дела, знаете, до конца доводить положено. Они только тогда ценность и приобретают.
Оксана