Интерактив: «Пороховая бочка» на Запсковье

В объезд: как псковичи будут перемещаться по городу во время ремонта Троицкого моста? ИНФОГРАФИКА

Михаил Ведерников заявил о готовности принять в регионе до 400 беженцев из ДНР и ЛНР

ДТП с автобусом мешает движению на Ольгинском мосту в Пскове. ФОТО

Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе

В Псковской области трудоустроят беженцев из Донбасса