Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Способы оплаты электроэнергии
ПЛН по версии Яндекса
Главней всего погода в доме
Концерт Чайф в Пскове
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
вакцинация подростков
 
 
 
ещё Интерактив 06.10.2021 13:573 Интерактив: Халатность убила человека 11.03.2022 19:567 Фотофакт: Пустые полки псковских магазинов 11.03.2022 17:444 Интерактив: Артефакты современности 09.03.2022 09:4716 Интерактив: Взяла ипотеку, довольна и спокойна 06.03.2022 19:461 Фотофакт: Столб дыма от сжигания Масленицы заметен на Завеличье 06.03.2022 16:561 Фотофакт: На ул. Инженерной в Пскове заклеили знаки запрета парковки
 
 
 
Самое популярное 11.03.2022 07:170 Глава МВФ не исключила дефолт в России из-за санкций 11.03.2022 10:530 Порхович погиб в ходе военной спецоперации на Украине 10.03.2022 14:530 В России определили перечень запрещенных к вывозу товаров 11.03.2022 14:157 В Псковской области отменяют систему QR-кодов 10.03.2022 21:301 Скончался экс-солист группы «Отпетые мошенники»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Интерактив
Написать на ПЛН
Прикрепить фото/видео (до 15МБ):


* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru

За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.

Интерактив: Артефакты современности

11.03.2022 17:44|ПсковКомментариев: 4

Псковские археологи! Вам больше не надо копать землю в поисках артефактов, достаточно заглянуть во двор этого дома, и артефактов будет больше чем достаточно. Торопитесь, пока не вмешался «Экопром» и все не убрал!

Анатолий 

Теги: #псков #мусор #интерактив
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 4Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоят ли вас последствия введения Западом масштабных антироссийских санкций?
В опросе приняло участие 3292 человека
11.03.2022, 23:530 Андрей Турчак: Продолжим общение в Telegram 11.03.2022, 23:330 США ввели санкции против Навки и детей Пескова 11.03.2022, 23:300 В Великих Луках прошла акция в поддержку спецоперации РФ на Украине 11.03.2022, 22:091 Минобороны впервые показало карту районов Украины, перешедших под контроль ВС РФ
11.03.2022, 21:570 «Сильная и нежная девушка» победила по итогам фотоконкурса к 8 марта в Пскове 11.03.2022, 21:190 Зачем передвигать клавесин во время концерта в филармонии, рассказал Николай Хондзинский 11.03.2022, 20:550 Сделать макет Анастасиевской часовни и поместить его в «волшебный» шар предлагают псковичам 11.03.2022, 20:190 Михаил Ведерников распорядился реализовать мероприятия по предупреждению пожаров
11.03.2022, 20:100 Меры поддержки регионального бизнеса в условиях санкций обсудили в Торгово-промышленной палате 11.03.2022, 20:040 Байден запретил поставлять в Россию долларовые банкноты 11.03.2022, 19:567 Фотофакт: Пустые полки псковских магазинов 11.03.2022, 19:230 Концертный хор Санкт-Петербурга выступит в усадьбе Римского-Корсакова под Плюссой
11.03.2022, 19:090 «Дабришутинг»: Агония, кризис и импортозамещение. ВИДЕО 11.03.2022, 19:090 Псковская область направит в Москву инициативы по стабилизации рынка труда 11.03.2022, 19:040 США запретили импорт икры, водки и бриллиантов из России 11.03.2022, 19:000 Школьникам предлагают написать эссе об экологии и отправиться в Полистовье
11.03.2022, 18:570 Псковские художники подготовили подарок к 100-летию «Михайловского» 11.03.2022, 18:500 В Великолукском районе установлен карантин по бешенству 11.03.2022, 18:431 Главврач кожно-венерологического диспансера награждена почетной грамотой губернатора 11.03.2022, 18:400 В псковском колледже искусств рассказали, где работают его выпускники
11.03.2022, 18:320 Умер сценарист «Белого солнца пустыни» Рустам Ибрагимбеков 11.03.2022, 18:271 Регоператор по работе с ТКО покажет псковичам свою «внутреннюю кухню» 11.03.2022, 18:182 В России заблокируют Instagram 11.03.2022, 18:150 Противопожарный рейд по домам многодетных семей прошел в Куньинском районе
11.03.2022, 18:110 Фотофакт: Из-за поломки автомобиля затруднено движение на Завеличье 11.03.2022, 17:530 Обучение на льготной основе расширили в профсоюзных вузах Петербурга 11.03.2022, 17:470 Хоккейную коробку почти за 4 миллиона рублей построят в Стругах Красных 11.03.2022, 17:444 Интерактив: Артефакты современности
11.03.2022, 17:420 Псковский драмтеатр принимает гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса 11.03.2022, 17:380 Собака помешала вывозу психотропных средств на границе в Псковской области 11.03.2022, 17:327 Соцсети - всё? 11.03.2022, 17:230 В 2022 году в Псковской области состоятся 28 избирательных кампаний
11.03.2022, 17:180 Тренировки возобновляют в воркаут-центре Пскова 11.03.2022, 17:090 Псковский губернатор выразил готовность покинуть Instagram 11.03.2022, 17:070 Восемь кубинцев заплатят штраф за нахождение в Печорском районе без документов 11.03.2022, 17:050 Более 100 тонн вторсырья из отходов получили в Псковской области
11.03.2022, 17:040 Минкульт заказал разработку проекта реставрации Порховской крепости 11.03.2022, 16:530 В Великих Луках готовятся ликвидировать ямы на дорогах до конца марта 11.03.2022, 16:370 Порховичку осудят за неуплату алиментов на троих детей 11.03.2022, 16:350 В России утвердили перечень отраслей для предоставления кредитных каникул бизнесу
11.03.2022, 16:321 Стали известны подробности инцидента с вертолетом в Псковской области 11.03.2022, 16:290 Путин поручил отправить 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока в Донбасс 11.03.2022, 16:190 Строительство ФОКОТа началось в Новоржеве 11.03.2022, 16:160 «Дабришутинг»: Агония, кризис и импортозамещение
11.03.2022, 16:140 Рост цен на детское питание и подгузники наблюдается в Псковской области 11.03.2022, 16:044 Пропускная система в ПсковГУ на фоне отмены QR-кодов в области не изменится 11.03.2022, 15:540 Приобрести майонез «Провансаль» со скидкой предлагает псковичам «Прасковья Молочкова» 11.03.2022, 15:510 Путин заявил о позитивных сдвигах в российско-украинских переговорах
11.03.2022, 15:390 Тело мужчины обнаружили на железнодорожных путях в Псковском районе 11.03.2022, 15:380 Перевозившего наркотики в мягкой игрушке мужчину осудили в Печорском районе 11.03.2022, 15:350 До +6 градусов прогнозируют синоптики в Псковской области 12 марта 11.03.2022, 15:320 «Леруа Мерлен» продолжит работать в России и планирует расширение ассортимента
11.03.2022, 15:280 60% коек Псковской межрайонной больницы переводятся в штатный режим работы 11.03.2022, 15:264 Лекции Анны Виленской в Пскове прекратятся из-за отъезда лектора из страны 11.03.2022, 15:200 Тушенку и подушки жителям Донбасса передали сотрудники псковской налоговой 11.03.2022, 15:160 Оперу «Пиковая дама» поставят в псковской филармонии к Дням пушкинской поэзии
11.03.2022, 15:020 «PROПРАВО»: Бесплатная юридическая помощь. ВИДЕО 11.03.2022, 14:590 В России введут новые меры налоговой поддержки в условиях санкций 11.03.2022, 14:500 После жесткой посадки вертолета в великолукскую больницу доставили трех пострадавших 11.03.2022, 14:490 Стало известно, что ожидает псковичей на 48 фестивале русской музыки
11.03.2022, 14:410 Магазин «Дачник» - все для отличного урожая. ЛОНГРИД 11.03.2022, 14:353 Михаил Ведерников предупредил о возможности возвращения антикоронавирусных мер 11.03.2022, 14:310 Трудовая инспекция запустила «горячую линию» для жителей Псковской области 11.03.2022, 14:280 Псковская область прошла пик заболеваемости COVID-19
11.03.2022, 14:270 Отсрочку от армии для сельских медиков обсудили парламентарии Северо-Запада 11.03.2022, 14:251 В Псковской области сняли ряд антиковидных ограничений и продлили работу общепита 11.03.2022, 14:220 «Подстрочник»: Николай Хондзинский о 48-м фестивале русской музыки. ВИДЕО 11.03.2022, 14:157 В Псковской области отменяют систему QR-кодов
11.03.2022, 14:110 Почти 250 нарушителей задержали частные охранники в Псковской области за год 11.03.2022, 14:020 Николай Хондзинский рассказал о работе с новым директором псковской филармонии 11.03.2022, 14:000 Травму руки получил пострадавший при жесткой посадке вертолета в Псковской области 11.03.2022, 13:520 Дорожные службы подготовились к весенним паводкам в Псковской области
11.03.2022, 13:500 Четыре человека получили фиктивную прописку в Псковской области 11.03.2022, 13:430 Похитителя косметики и колготок задержали в Великих Луках 11.03.2022, 13:420 «Псковэнергосбыт» ответил на топ-5 вопросов о способах оплаты электроэнергии 11.03.2022, 13:320 Следователи и криминалисты выехали на место жесткой посадки вертолета в Псковской области
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru