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Сегодня провел все утро, разъезжая по поликлиникам города Пскова в надежде получить справку об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием. Сначала пошел в частные, чтобы избежать очереди, но нет — ответили, что такие документы там пока не выдают, посоветовали обратиться в государственные.
Посетил несколько государственных поликлиник в Пскове — тоже ничего. Мартышкин труд какой-то. Почему все снова направляют друг к другу, но не могут просто сказать, что сейчас такой документ получить невозможно? А люди должны ездить взад-вперед, тратить и свое время, и время сотрудников этих больниц.
В одной из поликлиник мне сказали, что до конца месяца этот документ я, скорее всего, не получу. Что же, и на том спасибо! Надеюсь, другие не попадут в такую ситуацию, как я, полдня коту под хвост!
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Интерактив: С оружием без справки
Сегодня провел все утро, разъезжая по поликлиникам города Пскова в надежде получить справку об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием. Сначала пошел в частные, чтобы избежать очереди, но нет — ответили, что такие документы там пока не выдают, посоветовали обратиться в государственные.
Посетил несколько государственных поликлиник в Пскове — тоже ничего. Мартышкин труд какой-то. Почему все снова направляют друг к другу, но не могут просто сказать, что сейчас такой документ получить невозможно? А люди должны ездить взад-вперед, тратить и свое время, и время сотрудников этих больниц.
В одной из поликлиник мне сказали, что до конца месяца этот документ я, скорее всего, не получу. Что же, и на том спасибо! Надеюсь, другие не попадут в такую ситуацию, как я, полдня коту под хвост!
Василий