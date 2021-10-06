Интерактив: Чертова дюжина пеньков

В полиции назвали основные коррупционные преступления в Псковской области

Уличная дискотека с динозавром пройдет в Великих Луках

Сбер начал прием заявок по льготной программе поддержки системообразующих предприятий

Александр Котов: Сегодня нет никаких предпосылок для того, чтобы отменять выборы

Около 100 коррупционных преступлений выявили в Псковской области за год

Ветер со скоростью более 25 метров в секунду ожидается в Псковской области