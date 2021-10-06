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Собаку сбили насмерть в Псковском районе 31 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил читатель.
По словам читателя, ДТП произошло сегодня утром в 7.20 на трассе в поселке Уграда. Автомобиль «Рено Меган-2» (универсал) под управлением неустановленного водителя совершил наезд на перебегающую проезжую часть собаку.
«Не притормаживая, цинично продолжил движение в сторону Неелово», - добавил читатель.
Собака получила перелом передней лапы, открытый перелом задней лапы и множественные ушибы. У нее открылось внутреннее кровотечение. В 7.50 собаку доставили в ветеринарную клинику, где констатировали смерть животного. Автомобиль получил характерное для такого ДТП повреждение переднего бампера.
Информацию об аварии очевидец передал в ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району. В отделе ГИБДД Псковской Ленте Новостей подтвердили поступление такого вызова. Дорожные инспекторы выезжали на предполагаемое место происшествия, но следов ДТП не обнаружили. В настоящее время предпринимают попытки связаться с заявителем.
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Интерактив: Не притормаживая сбил собаку
Собаку сбили насмерть в Псковском районе 31 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил читатель.
По словам читателя, ДТП произошло сегодня утром в 7.20 на трассе в поселке Уграда. Автомобиль «Рено Меган-2» (универсал) под управлением неустановленного водителя совершил наезд на перебегающую проезжую часть собаку.
«Не притормаживая, цинично продолжил движение в сторону Неелово», - добавил читатель.
Собака получила перелом передней лапы, открытый перелом задней лапы и множественные ушибы. У нее открылось внутреннее кровотечение. В 7.50 собаку доставили в ветеринарную клинику, где констатировали смерть животного. Автомобиль получил характерное для такого ДТП повреждение переднего бампера.
Информацию об аварии очевидец передал в ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району. В отделе ГИБДД Псковской Ленте Новостей подтвердили поступление такого вызова. Дорожные инспекторы выезжали на предполагаемое место происшествия, но следов ДТП не обнаружили. В настоящее время предпринимают попытки связаться с заявителем.