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Интерактив: Кто приведет в порядок забытые могилы?
Сегодня великий день - День Победы. Вновь с высоких трибун звучат слова: «Никто не забыт, ничто не забыто!» На воинских мемориалах к этому дню волонтеры приводят захоронения в порядок, подкрашивают, убирают, приносят венки и цветы. Но сколько могил ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, уже и детей войны, за которыми сейчас некому уже ухаживать? Так уж оказалось, в том числе нередко из-за долгого эха тех страшных, голодных, холодных лет.
Сердце болит, когда видишь эти заброшенные, забытые, заросшие могилы тех, кто родился в первой половине прошлого века. А как же «никто не забыт»? Мне самой уже много лет, с трудом могу пару раз в год доехать до кладбища в Орлецах-2, чтобы убрать захоронения своих родных, сил на соседние просто не хватает.
Но рядом (я попросила внука подруги сделать мне схему с точным расположением) есть заросшая могила. Сейчас даже памятников и крестов не сохранилось, один из памятников валяется рядом на земле. Пока еще были видны таблички, я переписала имена и годы жизни тех, кто там лежит:
Туманов Валентин Васильевич, 1910-1989,
Ко(г/ч)(л/м)марев (уже не разобрать запись - скорее всего Когмачев или Когларев) Геннадий Франциевич, 1929-1989,
Ко(г/ч)(л/м)марева Нина Яковлевна, 1930-2005.
Может быть, кто-нибудь из неравнодушных людей или волонтерских организаций, имеющих такую возможность, сможет хотя бы немного привести эту могилу в порядок? А вообще я считаю, что нужно все такие захоронения взять под государственную опеку.
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Интерактив: Кто приведет в порядок забытые могилы?
Сегодня великий день - День Победы. Вновь с высоких трибун звучат слова: «Никто не забыт, ничто не забыто!» На воинских мемориалах к этому дню волонтеры приводят захоронения в порядок, подкрашивают, убирают, приносят венки и цветы. Но сколько могил ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, уже и детей войны, за которыми сейчас некому уже ухаживать? Так уж оказалось, в том числе нередко из-за долгого эха тех страшных, голодных, холодных лет.
Сердце болит, когда видишь эти заброшенные, забытые, заросшие могилы тех, кто родился в первой половине прошлого века. А как же «никто не забыт»? Мне самой уже много лет, с трудом могу пару раз в год доехать до кладбища в Орлецах-2, чтобы убрать захоронения своих родных, сил на соседние просто не хватает.
Но рядом (я попросила внука подруги сделать мне схему с точным расположением) есть заросшая могила. Сейчас даже памятников и крестов не сохранилось, один из памятников валяется рядом на земле. Пока еще были видны таблички, я переписала имена и годы жизни тех, кто там лежит:
Может быть, кто-нибудь из неравнодушных людей или волонтерских организаций, имеющих такую возможность, сможет хотя бы немного привести эту могилу в порядок? А вообще я считаю, что нужно все такие захоронения взять под государственную опеку.
Тамара