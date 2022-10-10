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В Пскове завершился ремонт Рижского проспекта, в ходе которого был отремонтирован и сквер у телецентра. На время ремонта дорожек в сквере были демонтированы скамейки, которые по завершению вновь установили на место.
Но вместо замены прогнивших деревянных конструкций их просто обрезали по краям и покрасили кое-как в синий цвет. Вид, конечно, убогий! Как можно было принять такую работу?
P.S. В начале сентября в этом сквере был открыт памятный знак погибшим журналистам. Сотрудниками «ГТРК Псков» были заменены сгнившие доски на этих скамейках, которые находятся около этого памятника, а с другой стороны сквера остались эти гнилые скамейки. Прошу обратить на это внимание.
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Интерактив: Новые-старые скамейки
В Пскове завершился ремонт Рижского проспекта, в ходе которого был отремонтирован и сквер у телецентра. На время ремонта дорожек в сквере были демонтированы скамейки, которые по завершению вновь установили на место.
Но вместо замены прогнивших деревянных конструкций их просто обрезали по краям и покрасили кое-как в синий цвет. Вид, конечно, убогий! Как можно было принять такую работу?
P.S. В начале сентября в этом сквере был открыт памятный знак погибшим журналистам. Сотрудниками «ГТРК Псков» были заменены сгнившие доски на этих скамейках, которые находятся около этого памятника, а с другой стороны сквера остались эти гнилые скамейки. Прошу обратить на это внимание.
Ирина