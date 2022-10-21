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Всё чаще убеждаюсь, что некоторым жителям региона закон не писан. Шла в сторону торгового центра, но на перекрёстке улицы Металлистов и Октябрьского проспекта прямо около пешеходного перехода путь мне преградила иномарка.
Где ошивался водитель BMW – не знаю, но похоже, что машину он бросил на пару минут по невероятно срочному делу. Но ведь даже если и так, для кого существуют элементарные правила парковки?!
Я не водитель, но понимаю, что вставать, загораживая пешеходам половину прохода, нельзя. И это не говоря о службах уборки или группах детей, ведь вблизи школа, часто учеников водят на мероприятия. Конечно, в городе проблемы с парковкой, приходится выкручиваться, но не мешайте при этом пешеходам!
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Интерактив: Тротуар для BMW
Всё чаще убеждаюсь, что некоторым жителям региона закон не писан. Шла в сторону торгового центра, но на перекрёстке улицы Металлистов и Октябрьского проспекта прямо около пешеходного перехода путь мне преградила иномарка.
Где ошивался водитель BMW – не знаю, но похоже, что машину он бросил на пару минут по невероятно срочному делу. Но ведь даже если и так, для кого существуют элементарные правила парковки?!
Я не водитель, но понимаю, что вставать, загораживая пешеходам половину прохода, нельзя. И это не говоря о службах уборки или группах детей, ведь вблизи школа, часто учеников водят на мероприятия. Конечно, в городе проблемы с парковкой, приходится выкручиваться, но не мешайте при этом пешеходам!
Оксана