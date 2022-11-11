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В Пскове по адресу Новосёлов, 42 со стороны проезжей части на газоне (противоположной подъездам) нет люка на канализационной шахте.
Канализация прикрыта фанеркой, ну кто так делает? Может случиться беда. Учитывая начало снегопада, люди могут за слоем снега не увидеть его и провалиться.
Я понимаю, что по газону мало кто ходит, но ситуации бывают разные, дети могут случайно забежать во время игры. Прошу принять меры и обезопасить эту часть, чтобы потом не расхлебывать плачевные последствия.
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Интерактив: Охота на опасные колодцы
В Пскове по адресу Новосёлов, 42 со стороны проезжей части на газоне (противоположной подъездам) нет люка на канализационной шахте.
Канализация прикрыта фанеркой, ну кто так делает? Может случиться беда. Учитывая начало снегопада, люди могут за слоем снега не увидеть его и провалиться.
Я понимаю, что по газону мало кто ходит, но ситуации бывают разные, дети могут случайно забежать во время игры. Прошу принять меры и обезопасить эту часть, чтобы потом не расхлебывать плачевные последствия.
Алексей