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Поделись улыбкою своей, и она опять к тебе вернётся... (слова из знакомой песни).
После окончания Пугачёвского педагогического училища меня направили в Псковскую область, а там в Пыталовский детский дом. Мне было 17 лет, мне дали старшую группу ребят, 36 человек. 26 мальчиков, остальные девочки. Это послевоенные дети. Старше меня был мой воспитанник, Вовка Решетнëв, 19 лет.
Я выросла в большой семье, нас было шесть человек, я - самая младшая. Любви от моих родных было много. Меня как младшую все любили, особенно братья. Поэтому я хотела создать такую же теплоту отношений, какая была в нашей семье, и со своими ребятами в детском доме.
Там была и дошкольная группа, куда я иногда заходила. И там я заметила маленькую девочку, которая часто улыбалась, и улыбка украшала её лицо. Девочка мне очень понравилась, и я с ней минуты две поговорила. Я еë прижала к себе, обняла. И, успокоенная этой необыкновенно чистой теплотой маленькой девочки, которой она делилась с людьми, я пошла трудиться дальше. Улыбайтесь, пусть улыбки расцветают на наших лицах!
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Интерактив: Цена улыбки
Поделись улыбкою своей, и она опять к тебе вернётся... (слова из знакомой песни).
После окончания Пугачёвского педагогического училища меня направили в Псковскую область, а там в Пыталовский детский дом. Мне было 17 лет, мне дали старшую группу ребят, 36 человек. 26 мальчиков, остальные девочки. Это послевоенные дети. Старше меня был мой воспитанник, Вовка Решетнëв, 19 лет.
Я выросла в большой семье, нас было шесть человек, я - самая младшая. Любви от моих родных было много. Меня как младшую все любили, особенно братья. Поэтому я хотела создать такую же теплоту отношений, какая была в нашей семье, и со своими ребятами в детском доме.
Там была и дошкольная группа, куда я иногда заходила. И там я заметила маленькую девочку, которая часто улыбалась, и улыбка украшала её лицо. Девочка мне очень понравилась, и я с ней минуты две поговорила. Я еë прижала к себе, обняла. И, успокоенная этой необыкновенно чистой теплотой маленькой девочки, которой она делилась с людьми, я пошла трудиться дальше. Улыбайтесь, пусть улыбки расцветают на наших лицах!
Валентина Миллер