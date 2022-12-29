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Интерактив: Ни разу такой пробки даже близко не видел

05.01.2023 19:45|ПсковКомментариев: 0

На трассе в сторону Санкт-Петербурга гигантская пробка в районе Городца на километров шесть.

Реверсивное движение по очереди из-за ремонта моста. Потеря времени в дороге около двух часов, а может больше. В сторону Пскова поменьше машин, но час стояли у этого светофора точно.

Совет едущим - двигаться через Гдов-Сланцы. Ни разу такой пробки даже близко не видел.

Артем

 

Теги: #интерактив #дороги Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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