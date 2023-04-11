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Интерактив: Доступная среда или открытый скалодром в Пскове
Сегодня шла по улице Льва Толстого и увидела такую картину. Довольно странный подъем в магазин.
Кто сможет подняться по этому пандусу? Загадка. Или его установку следует принимать как должное, ведь до этого там и вовсе не было вспомогательных объектов. Однако его угол наклона натолкнул на мысль, что может это скалодром. И таким необычным способом можно попасть в магазины в этом доме.
Состояние бетонных ступенек тоже удручает. Хочется верить, что данный деревянный пандус - решение временное. Вдруг его поставили, чтобы скрыть разрушение ступенек. А в ближайшем будущем оборудуют правильный пандус, а не такую «доступную среду».
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Интерактив: Доступная среда или открытый скалодром в Пскове
Сегодня шла по улице Льва Толстого и увидела такую картину. Довольно странный подъем в магазин.
Кто сможет подняться по этому пандусу? Загадка. Или его установку следует принимать как должное, ведь до этого там и вовсе не было вспомогательных объектов. Однако его угол наклона натолкнул на мысль, что может это скалодром. И таким необычным способом можно попасть в магазины в этом доме.
Состояние бетонных ступенек тоже удручает. Хочется верить, что данный деревянный пандус - решение временное. Вдруг его поставили, чтобы скрыть разрушение ступенек. А в ближайшем будущем оборудуют правильный пандус, а не такую «доступную среду».
Жанна