Интерактив: Доступная среда или открытый скалодром в Пскове

Успокаивающие вибрацию «гантельки» смонтировали на линии электропередач в Псковской области

«Дорога к Пушкину» соединила псковское Михайловское и Чистые Пруды под Калининградом

Суд признал недействительным контракт на содержание светофоров в Пскове

Закон о тишине обсудили в Пскове

Детей и благотворителей приглашают поучаствовать в акции «Шар желаний»

«Разговор о важном» провели росгвардейцы в псковской школе

СКВЕРный вопрос: кто разорвал отношения с Псковом за последний год

Акция «Подарки ветерану» стартовала в Псковской области

Более 80 мероприятий можно посетить по Пушкинской карте в Псковском музее-заповеднике

Один из первых арендаторов торгового центра «Максимус» отметил свое 20-летие