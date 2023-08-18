Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
о роли педагогов
«Истфакт» Псковские партизаны
самое время для ремонта
«Истфакт» Столица российского воздухоплавания
Кружки и секции в Пскове
Снова в школу. ЛОНГРИД
Богатство «Голубых озер»
Интересные места отдыха в Псковской области
Топ уютных летних террас Пскова
Господин Рейтингомер
распродажа стройматериалов
Розыгрыш билетов в кино
чем полезен нацпроект «Культура»
профсоюзы власть, работодатели
удмуртская ведьма
как поддерживают псковских врачей
 
 
 
ещё Интерактив 18.08.2023 12:440 Интерактив: Приятель Бэтмена атаковал квартиру в Пскове. ВИДЕО 26.08.2023 16:350 Интерактив: Заслужили ли бескультурные псковичи фестиваль Crescendo? 18.08.2023 17:480 Интерактив: деревня, до которой невозможно добраться 18.08.2023 12:440 Интерактив: Приятель Бэтмена атаковал квартиру в Пскове. ВИДЕО 14.08.2023 11:110 Интерактив: Полчище пчел в Детском парке 10.08.2023 10:480 Интерактив: Ни помыться, ни умыться, в туалет не сходить
 
 
 
Самое популярное 24.08.2023 08:000 В Псковской области задержали диверсанта при попытке поджога релейного шкафа 24.08.2023 09:480 Четыре человека серьёзно пострадали в результате ночного наезда автомобиля на пешехода в Пскове. ФОТО 21.08.2023 15:311 Вернется ли жара в Псковскую область, рассказала синоптик 25.08.2023 07:002 Митрополит Тихон освобожден от должности ректора Псково-Печерской духовной семинарии 19.08.2023 08:340 Троих погибших в ходе СВО военнослужащих похоронили в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Интерактив
Написать на ПЛН
Прикрепить фото/видео (до 15МБ):


* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru

За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.

Интерактив: Заслужили ли бескультурные псковичи фестиваль Crescendo?

26.08.2023 16:35|ПсковКомментариев: 0

Многие псковичи с замиранием сердца ждут приезда Дениса Мацуева и других талантливых дарований на фестиваль Crescendo. Прямое доказательство тому огромная очередь, которая протянулась до Дома Советов, во время выдачи билетов.

И вот наступил долгожданный день X. Вечер пятницы во всем известном БКЗ. Идешь с мыслью о том, что в ближайшее время насладишься чудеснейшей классической музыкой. Но не будем забывать о реальности. Весь настрой бьется об многих псковичей, которые также приходят на концерт. 

Каждый раз поражаюсь трем вещам:

  1. Почему никак взрослые «культурные» женщины не могут научиться выключать звук у своих кнопочных телефонов?
  2. Почему надо приходить на концерт как в пивную или на дачный участок? Зачем брать с собой громадный рюкзак?!
  3. Почему родителю считают, что дети-дошкольники смогут понять классическую музыку, смогут спокойно высидеть порядка двух часов? Может стоит сначала изучить про время концентрации ребенка в разном возрасте. Про грудничков и тоддлеров вообще молчу. Одна мама решила взять с собой ребенка, которому еще нет и трех лет. Он постоянно плакал и орал, пока их не вывели из зала.

Кого-то видела полицейские выводили из зала. Наверное, он был не в состоянии для посещения концерта симфонической музыки? Почему эти моменты организаторы никаким образом не регулируют?! Может стоит напоминать простейшие правила поведения или не пускать при их незнании.

Голос перед началом напоминает отключать звук на телефоне. А может просто забирать на время концерта телефона или  приходить без них. Кто-то сидит и играет в игры, кто-то селфится, кто-то вспышку забывает выключить, кто-то скролит ленту в соцсетях. Зачем приходили? Чего хотели?

Думалось, что это свежий воздух влияет на бескультурье псковичей и вызывает помутнее разума. Но нет! Все идет из головы. Соглашусь со статьей, в которой описали поведение псковичей на фестивале «Музыка на воде». Сама была там. Наблюдала картину, как часть людей забила на выступление оркестра и просто побежала разбирать бесплатные дождевики. Спустя время часть таких же "культурных гопников" пришла в филармонию...

После всего этого в голове один вопрос. Заслужили ли бескультурные псковичи фестиваль Crescendo?

Ольга

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Кому нужно установить памятник в Пскове?
В опросе приняло участие 492 человека
26.08.2023, 18:140 «Послы русского языка» побывали в «Михайловском» 26.08.2023, 18:020 Фотофакт: Тройное ДТП произошло на въезде в Псков 26.08.2023, 17:550 Петр I поздравил Великие Луки с Днем города. ВИДЕО 26.08.2023, 17:350 Показательными выступлениями завершился исторический праздник «Воевода Шуйский» в Пскове
26.08.2023, 17:330 Выдра обокрала британский отель, утащив карпов кои из прудов 26.08.2023, 17:140 Исторический праздник «Воевода Шуйский» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 26.08.2023, 16:550 Не сушить над печкой одежду в бане призвали псковичей 26.08.2023, 16:350 Интерактив: Заслужили ли бескультурные псковичи фестиваль Crescendo?
26.08.2023, 16:140 Небольшое потепление придет в Псковскую область 27 августа 26.08.2023, 15:550 Традиционный «Великолукский благовест» состоялся на соборной площади 26.08.2023, 15:340 Светлана Мельникова назвала главную цель исторического праздника «Воевода Шуйский» 26.08.2023, 15:150 Журавля с открытым переломом ноги спасают в псковском подворье
26.08.2023, 14:541 Более 400 тысяч рублей похитил мошенник у пенсионера в Стругокрасненском районе 26.08.2023, 14:320 Александр Серавин о празднике «Воевода Шуйский»: Ценность мероприятия очень высока для Пскова и России 26.08.2023, 14:300 О вреде арбузов для некоторых людей предупредила врач 26.08.2023, 14:100 Ранние фундаменты храма Святителя и Чудотворца Николы со Усохи раскрыли в Пскове
26.08.2023, 13:500 Фестиваль «Петровская флотилия Петра I» начался в Великих Луках. ВИДЕО 26.08.2023, 13:450 Ребенок получил травмы при столкновении с грузовиком в Пушкиногорском районе. ФОТО 26.08.2023, 13:250 Интерактивные площадки работают на празднике «Воевода Шуйский» в Пскове 26.08.2023, 13:150 Александр Козловский: Город на Ловати прославляет Псковскую область многочисленными достижениями
26.08.2023, 12:540 Умер бывший руководитель администрации президента Сергей Филатов 26.08.2023, 12:360 Житель Порхова попал под арест на десять суток за неуплату алиментов 26.08.2023, 12:200 Строевые команды пикинера показал клуб «Терция» на празднике «Воевода Шуйский» 26.08.2023, 12:142 Почти 18 млн рублей готовы направить на строительство зданий отдыха медперсонала в Пскове и Палкино
26.08.2023, 11:550 Тыква-гигант в Бежаницком районе увеличилась в весе до 307 килограммов 26.08.2023, 11:480 Исторический праздник «Воевода Шуйский» открылся в Пскове. ФОТО 26.08.2023, 11:350 Автоэксперт назвал скорость, на которой можно вести машину одной рукой 26.08.2023, 11:150 Александр Котов: Великие Луки гордятся своим прошлым и настоящим
26.08.2023, 10:570 Какие продукты надо исключить из рациона для сохранения молодости, объяснила врач 26.08.2023, 10:380 Три человека пострадали в ДТП в Плюсском районе 26.08.2023, 10:251 Митрополит Тихон проверил подготовку к открытию филиала Русского музея в Печорах 26.08.2023, 10:000 Николай Козловский: Великие Луки бережно хранят русские традиции и культурное наследие
26.08.2023, 09:401 В Норвегии убили вернувшихся из России оленей 26.08.2023, 09:200 День города отмечают в Великих Луках 26.08.2023, 09:000 Исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдет в Пскове 26.08.2023, 08:450 Аварийное отключение электроснабжения случилось в Великих Луках
26.08.2023, 08:410 Самолёт из Москвы в Псков вылетел с опозданием 25.08.2023, 23:000 Посол Беларуси в РФ отметил динамичное развитие связей с Псковской областью 25.08.2023, 22:400 День открытых дверей состоялся в СИЗО-1 Пскова 25.08.2023, 22:270 Новую крышу получил ещё один дом в Пушкинских Горах
25.08.2023, 22:120 Росгвардейцы потренировались задерживать нарушителей 25.08.2023, 22:000 Россия и Мьянма возобновят регулярное авиасообщение 25.08.2023, 21:570 Порхов и Новосокольники поборются за звание «самого бегающего города» 25.08.2023, 21:530 Александр Котов оценил работу актива Островского района
25.08.2023, 21:400 Пьяная великолучанка украла деньги из магазина, в котором работала 25.08.2023, 21:380 Великолукские футболисты взяли третье место на турнире СЗФО 25.08.2023, 21:200 Как псковские школьники будут изучать финансовую грамотность, рассказали в ЦБ 25.08.2023, 21:040 Сертификаты на 2,2 млн рублей получили победители конкурса «Многодетная семья года» в Псковской области
25.08.2023, 21:002 В каких ФАПах можно купить лекарства, объяснил облздрав 25.08.2023, 20:540 Бассейн островской школы планируют включить в программу капремонта 25.08.2023, 20:400 Диетолог предостерег от злоупотребления кашами быстрого приготовления 25.08.2023, 20:320 Фестиваль Crescendo стартовал в Пскове. ФОТО
25.08.2023, 20:200 Почти 5 тысяч жителей Псковской области подключили уведомления от налоговиков на «Госуслугах» 25.08.2023, 20:050 Александр Борисов: Оборона Пскова от войск Стефана Батория – одно из ключевых событий истории всей страны 25.08.2023, 20:000 Выставка книг «На страже веры и Отечества» открылась в Пскове 25.08.2023, 19:540 «Чёрные ящики» нашел Следком на месте крушения самолёта в Тверской области
25.08.2023, 19:400 День знаний пройдет в Псковском музее-заповеднике 25.08.2023, 19:200 Дефицит кадров в строительстве и ЖКХ составляет 300 тысяч человек – Минстрой 25.08.2023, 19:030 «Дабришутинг»: Культурная плесень, презренный труд, обходные пути. ВИДЕО 25.08.2023, 19:000 Изборский музей-заповедник присоединился к «Экскурсионному флешмобу»
25.08.2023, 18:450 ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 63% за 28 дней 25.08.2023, 18:270 Более 10 человек пришли на прием к руководству псковских приставов 25.08.2023, 18:150 Яркий розовый гриб обнаружили великолучане 25.08.2023, 18:000 Стартовала продажа билетов на фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион»
25.08.2023, 17:530 Жителя Великих Лук будут судить за кражу телефона 25.08.2023, 17:430 Порядка 20 тысяч гостей ожидают на праздновании 550-летия Псково-Печерского монастыря 25.08.2023, 17:320 Пограничники предупредили об увеличении пассажиропотока на пункте пропуска «Куничина Гора» 25.08.2023, 17:240 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 25 августа
25.08.2023, 17:120 Один из ведущих барабанных коллективов России выступит в Великих Луках 25.08.2023, 16:542 Россиянка родила ребенка весом 6,1 килограмма 25.08.2023, 16:390 Песню «Золотые три лука» выпустили ко Дню города Великие Луки. ВИДЕО 25.08.2023, 16:350 «Беседка»: Crescendo звучит в Пскове. ВИДЕО
25.08.2023, 16:271 Мошенники обещают деньги под высокий процент с кешбэком от Госуслуг и Банка России - ВТБ 25.08.2023, 16:160 Движение транспорта закроют на участке улицы Леона Поземского в Пскове 28 августа 25.08.2023, 15:560 Ремонт детского сада «Березка» в Острове завершат 1 ноября 25.08.2023, 15:431 Приемка ремонта улицы Труда прошла в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru