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Интерактив: Заслужили ли бескультурные псковичи фестиваль Crescendo?
Многие псковичи с замиранием сердца ждут приезда Дениса Мацуева и других талантливых дарований на фестиваль Crescendo. Прямое доказательство тому огромная очередь, которая протянулась до Дома Советов, во время выдачи билетов.
И вот наступил долгожданный день X. Вечер пятницы во всем известном БКЗ. Идешь с мыслью о том, что в ближайшее время насладишься чудеснейшей классической музыкой. Но не будем забывать о реальности. Весь настрой бьется об многих псковичей, которые также приходят на концерт.
Каждый раз поражаюсь трем вещам:
Почему никак взрослые «культурные» женщины не могут научиться выключать звук у своих кнопочных телефонов?
Почему надо приходить на концерт как в пивную или на дачный участок? Зачем брать с собой громадный рюкзак?!
Почему родителю считают, что дети-дошкольники смогут понять классическую музыку, смогут спокойно высидеть порядка двух часов? Может стоит сначала изучить про время концентрации ребенка в разном возрасте. Про грудничков и тоддлеров вообще молчу. Одна мама решила взять с собой ребенка, которому еще нет и трех лет. Он постоянно плакал и орал, пока их не вывели из зала.
Кого-то видела полицейские выводили из зала. Наверное, он был не в состоянии для посещения концерта симфонической музыки? Почему эти моменты организаторы никаким образом не регулируют?! Может стоит напоминать простейшие правила поведения или не пускать при их незнании.
Голос перед началом напоминает отключать звук на телефоне. А может просто забирать на время концерта телефона или приходить без них. Кто-то сидит и играет в игры, кто-то селфится, кто-то вспышку забывает выключить, кто-то скролит ленту в соцсетях. Зачем приходили? Чего хотели?
Думалось, что это свежий воздух влияет на бескультурье псковичей и вызывает помутнее разума. Но нет! Все идет из головы. Соглашусь со статьей, в которой описали поведение псковичей на фестивале «Музыка на воде». Сама была там. Наблюдала картину, как часть людей забила на выступление оркестра и просто побежала разбирать бесплатные дождевики. Спустя время часть таких же "культурных гопников" пришла в филармонию...
После всего этого в голове один вопрос. Заслужили ли бескультурные псковичи фестиваль Crescendo?
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Интерактив: Заслужили ли бескультурные псковичи фестиваль Crescendo?
Многие псковичи с замиранием сердца ждут приезда Дениса Мацуева и других талантливых дарований на фестиваль Crescendo. Прямое доказательство тому огромная очередь, которая протянулась до Дома Советов, во время выдачи билетов.
И вот наступил долгожданный день X. Вечер пятницы во всем известном БКЗ. Идешь с мыслью о том, что в ближайшее время насладишься чудеснейшей классической музыкой. Но не будем забывать о реальности. Весь настрой бьется об многих псковичей, которые также приходят на концерт.
Каждый раз поражаюсь трем вещам:
Кого-то видела полицейские выводили из зала. Наверное, он был не в состоянии для посещения концерта симфонической музыки? Почему эти моменты организаторы никаким образом не регулируют?! Может стоит напоминать простейшие правила поведения или не пускать при их незнании.
Голос перед началом напоминает отключать звук на телефоне. А может просто забирать на время концерта телефона или приходить без них. Кто-то сидит и играет в игры, кто-то селфится, кто-то вспышку забывает выключить, кто-то скролит ленту в соцсетях. Зачем приходили? Чего хотели?
Думалось, что это свежий воздух влияет на бескультурье псковичей и вызывает помутнее разума. Но нет! Все идет из головы. Соглашусь со статьей, в которой описали поведение псковичей на фестивале «Музыка на воде». Сама была там. Наблюдала картину, как часть людей забила на выступление оркестра и просто побежала разбирать бесплатные дождевики. Спустя время часть таких же "культурных гопников" пришла в филармонию...
После всего этого в голове один вопрос. Заслужили ли бескультурные псковичи фестиваль Crescendo?
Ольга