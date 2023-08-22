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Культурная гопота

За последние дни произошло два события, которые хорошо показывают степень внутренней культуры псковичей. Увы, она оказалась на уровне не плинтуса даже, а глубокого подвала. На фестиваль классики «Музыка на воде» зрители пришли за чем угодно, только не за классической музыкой. А обсуждение памятника князю Довмонту вместо дискуссии быстро превратили в балаган. Соорудили его те, от кого меньше всего ожидалось подобное, то есть главные эксперты в этой теме. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера, рискуя навлечь на свою голову гнев сразу всех, в авторской колонке дает свою оценку произошедшему.

Псковичи в полной мере продемонстрировали глубину своих глубин.

Какое самое яркое впечатление оставил у зрителей фестиваль «Музыка на воде», прошедший в дендропарке Пскова в минувшие выходные? К сожалению, с музыкой это впечатление не связано. Один из зрителей точно и сочно описал, что происходило вокруг него: «Ржали и жрали».

Областной комитет по культуре и Театрально-концертная дирекция привезли в Псков солистов Мариинского театра. Два вечера они выступали у пруда в дендропарке в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра. Драгоценный подарок для ценителей классической музыки. Оценили они и визуальное шоу, во время которого цветные проекции возникали буквально в воздухе, экраном для них служили мелкодисперсные водяные брызги. Покруче, чем в фильмах про Бэтмена, потому что в реальности.

Фестивалей у нас вообще проводится великое множество, каждые выходные что-то есть, а то и не в одной точке области. За этим стоит колоссальная работа по организации. Точно знаю, что у сотрудников комитета и дирекции ближайший выходной намечен на ноябрь. То есть люди пашут на ниве культурного просвещения с такой силой, что дай бог каждому.

Однако очень похоже на то, что наша общественность хочет не просвещаться, а потреблять. И готова снисходительно принять тот факт, что акт потребления проходит на культурном фоне. Это и красивые фотографии для соцсетей, и возможность почувствовать свою причастность к чему-то возвышенному. Но не более. Прошедшие выходные это выпукло показали.

Классическая музыка - это высокая культура. Публику на таких мероприятиях ожидаешь увидеть соответствующую. Нет, конечно, смокинги и вечерние платья в зрительном зале из пуфиков и пледов были бы не уместны. Но вполне уместно оказалось бы достойное поведение. Но у псковского «благородного собрания» полиция на входе отбирала баклаги с пивом. А? Какова высокая культура?

Впрочем, изъятие ценного груза мало спасло тех зрителей, кто пришел, действительно, за классической музыкой. Из-за галдежа окружающих происходящее было плохо слышно. Поэтому невольно зрители вместо музыкантов и солистов вынуждены были слушать разговоры соседей. Тематика колебалась от возмущения: «Семьсот рублей заплатили! А нас на понтон не пустили!» До криков в сторону операторов, выводящих картинку на стоящие тут же экраны: «Котик, мы хотим на большой экран попасть. Зайчик, покажи нас, хотим сфоткать себя на телеке».

Только благодаря работе «котиков» и «зайчиков» многие смогли увидеть, что происходит на сцене. Сделать это без посредников мешало броуновское движение по поляне - в полный рост, с перекрытием обзора для сидящих.

Отдельный номер программы - визг и беготня детей. Младенцы, тоддлеры, дошкольники - любого возраста, но одинакового отношения к происходящему. Детям было откровенно скучно, поэтому они развлекали себя, как умели. Например, бегали по ногам сидящих.

К малышне претензий ровно ноль. На то они и дети, чтобы стоять на голове при любом подвернувшемся случае. Зато миллион вопросов к взрослым. Вы зачем потащили детей на мероприятие, не подходящее по возрасту? Ах, детям требуется впитывать с младых ногтей чарующие звуки, воспитываться на шедеврах мировой классики? Так для этого в областной филармонии существует специальный детский абонемент. Тяжеловато трехлетке слушать произведения Джузеппе Верди, как написано в афише фестиваля, «истинного патриота своей страны, пылкой, неистовой и взволнованной политическими бурями». Не собираюсь никого учить воспитывать своих детей, замечу только, что воспитанный человек, прежде всего, не доставляет неудобства окружающем. Аксиома применима хоть к городскому автобусу, хоть к музыкальному концерту. Воспитание отпрысков, как известно, - гиблое дело, воспитывать нужно, прежде всего, себя.

А если ребенка не с кем оставить, чтобы прийти на фестиваль без него, то знаете какой есть выход? Не ходить на фестиваль. Да, вот так просто.

Самое удивительно, что, в отличие от большинства летних фестивалей в нашем регионе, на «Музыку на воде» продавали билеты. Попасть на полянку у пруда можно было за сумму от 200 до 2800 рублей. То есть люди целенаправленно купили билеты, потратили свои кровные, но даже не поняли, куда, собственно, идут.

Не меньшее удивление на минувших выходных вызвала так называемая «культурная общественность». То есть те самые люди высокой культуры, которым полагается быть моральными камертонами и нравственными маяками. Во всякой случае, сами себя они видят фигурами не меньшего масштаба.

В чем, собственно, дело. На прошлой неделе состоялась примерка памятника князю Довмонту на ул. Леона Поземского у Золотой набережной.

Без преувеличения, поставить скульптуру самому прославленному псковскому правителю и полководцу следовало бы столетия назад. Да и сама примерка памятника - случай в псковской истории беспрецедентный. Обычно ставят так, без всякой подготовки: нате, кушайте, не обляпайтесь. А тут и публичные слушания провели, и макет в натуральную величину продемонстрировали.

Другое дело, что облик князя понравился не всем. В частности, на Псковской Ленте Новостей вышла «Реплика Константина Калиниченко», в которой он аргументированно раскритиковал художественный образ, созданный скульптором Андреем Мартьяновым.

Автору колонки не хватило в облике князя героизма, отражения масштаба личности, да и руки - не те. Константин Калиниченко, словно предчувствуя грядущую бурю, отдельно отметил, что высказал исключительно свое субъективное мнение. На то оно и мнение, что неправильным быть не может. Один думает так, а другой эдак. Например, я с коллегой категорически не согласна. Любимый псковичами князь заслуживает того, чтобы не быть каменным истуканом на коне. А псковичи - того, чтобы власть (для начала пусть и 800-летней давности) приобрела человеческий облик, находилась бы поближе, не головой в облаках, а стояла бы на той же земле, по которой ходит «рядовой гражданин». У несогласных был шанс высказать свою позицию на публичных слушаниях, а теперь что воздух сотрясать.

Ну, так что мне теперь со своим мнением делать? Пойти Косте в лицо плюнуть? Он-де не в ту сторону думает. Так я пока из ума не выжила, а белого пальто сроду не надевала.

Однако из гардеробов представителей культурной общественности «белые польты» были извлечены молниеносно. Облачившись в эти непривлекательные наряды защитники памятника Довмонту стали громить... нет, не мнение колумниста, а самого Константина Калиниченко. Досталось и Дине Дабришюте, которая «посмела» в своей авторской программе «Дабришютинг» на «ПЛН FM» назвать Довмонта иностранцем.

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А кем он еще был? Да, по одной из распространенных версий - этнически кривичем, как и псковичи, но пришел в независимую вечевую республику из литовских земель, то есть из иной страны. В устах человека по фамилии Дабришюте такое определение звучало в качестве комплимента. Как мне видится, радиоведущая хотела приобщиться к великому наравне с другими псковичами, которые по праву гордятся своим князем, добавить «персональных настроек» в личное восприятие исторической фигуры. За все это огребла на ровном месте.

Не хочу сейчас разбирать аргументы защитников памятника. Просто потому, что никаких аргументов нет. Есть полное неумение вести дискуссию, слышать мнение оппонентов, нетерпимость к чужой точке зрения. Так, от писателя ждешь, что он владеет пунктуацией. От уважаемого искусствоведа, что она на основе своих знаний и опыта расскажет, почему именно такой памятник нужен Пскову. Пока что все свелось к парадигме «мое мнение и неправильное». Цивилизованное обсуждение вполне можно продолжить на страницах ПЛН. Хотят же защитники памятника, чтобы он был поставлен не вопреки мнению части горожан, а полностью поддержан жителями Пскова? Значит, надо убеждать.

Словом, у областного комитета по культуре и Театрально-концертной дирекции еще много работы по приведению внутренней культуры псковичей хотя бы на минимально приемлемый уровень. Тут и до ноября не размахаешься.

Юлия Магера