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Уже который раз подтверждаю для себя, что Псков – город для зверей. Сегодня был на улице Новотаров. Шел уже довольно долго. Внезапно услышал шуршание травы. Это оказался огромный заяц.
Он пробежал мимо меня и остановился всего в нескольких метрах. Сфотографировать не успел, поскольку был очень шустрым.
Может совсем скоро город станет открытым заповедником. Уже очень много животных замечаем не только на окраинах города, но и в центре. Вспомнить того же погибшего лосенка или лису в дендропарке. Наверное, эта встреча еще одно напоминание, что мы должны уважать и беречь природу.
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Интерактив: Псков – город для зверей
Уже который раз подтверждаю для себя, что Псков – город для зверей. Сегодня был на улице Новотаров. Шел уже довольно долго. Внезапно услышал шуршание травы. Это оказался огромный заяц.
Он пробежал мимо меня и остановился всего в нескольких метрах. Сфотографировать не успел, поскольку был очень шустрым.
Может совсем скоро город станет открытым заповедником. Уже очень много животных замечаем не только на окраинах города, но и в центре. Вспомнить того же погибшего лосенка или лису в дендропарке. Наверное, эта встреча еще одно напоминание, что мы должны уважать и беречь природу.
Дмитрий