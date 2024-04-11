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Интерактив: Родной двор Курбатова становится «лысым»
10 апреля в 10.30 утра во дворе дома №44 по улице Юбилейной в Пскове была произведена незаконная вырубка прекрасного, совсем еще не старого дерева (его возраст был не более 37 лет при обычной продолжительности жизни кленов 500 лет).
Вырубка была произведена между IV и V подъездом (справа от входа в IV подъезд) дома № 44 по улице Юбилейной (он находится на перекрестке с Рижским проспектом).
Вырубка производилась не по установленным правилам: без собрания жильцов или опроса через почтовые ящики (на вырубку должно было согласиться не менее 70% жителей), дерево к вырубке не было помечено, не был установлен информационный стенд, оповещающий собственников квартир и придомовой территории о причинах вырубки именно этого дерева (его обязаны были установить за 10 дней до вырубки).
Дерево было вырублено до распускания листьев с тем, чтобы не было возможности доказать, что оно полностью здорово. Представитель организации, осуществляющей вырубку, вел себя грубо, а генеральный директор управляющей организации «Микрорайон "Западный"» (Рижский проспект, 54), который также прибыл на место порубки, не предъявил никаких разрешительных документов на вырубку (порубочный билет, который был бы выдан специалистами областного комитета по природопользованию) и не прислушался к протестам жильцов, которые были не согласны с вырубкой абсолютно здорового прекрасного дерева, ветви которого находились на огромном расстоянии до окон жильцов и не представляли никакой опасности, могли защищать их от палящего послеобеденного летнего солнца, в зимний же (безлистный) период не могли затенять, так как не были чрезмерно густыми (что возможно у кустов). При этом управляющая компания не выполняет своих обязательств перед собственниками жилья, так и не убрав до сих пор с придомовой территории кучи прошлогодних опавших листьев.
Наш двор является мемориальным, так как здесь, в одном из его четырех домов (по Юбилейной, 46), долгие годы жил и творил замечательный псковский писатель и публицист, получивший признание по всей России, друг Валентина Распутина, Валентин Курбатов, имя которого носит областная универсальная научная библиотека (однако мемориальная табличка на доме почему-то до сих пор не вывешена). Родной двор писателя уж никак не следовало оголять, делать его «лысым» и вредить целостности его озеленения. На вырубке же сейчас – просто «проплешина» и пустота.
Если управляющая организация «Микрорайон "Западный"» и дальше будет проводить незаконные вырубки деревьев, то наши дворы останутся совсем без деревьев! Пример такого хозяйничанья в Пскове – двор дома 9/1, расположенного на углу Октябрьского проспекта и улицы Профсоюзной, где стоят четыре странных апокалиптических огромных дерева-столба вообще без всякой кроны. Такое можно себе представить только в страшном сне или еще увидеть в Пскове, если ступить всего лишь два шага с главной улицы города! Нельзя допустить в городе такой повсеместный беспредел!
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Интерактив: Родной двор Курбатова становится «лысым»
10 апреля в 10.30 утра во дворе дома №44 по улице Юбилейной в Пскове была произведена незаконная вырубка прекрасного, совсем еще не старого дерева (его возраст был не более 37 лет при обычной продолжительности жизни кленов 500 лет).
Вырубка была произведена между IV и V подъездом (справа от входа в IV подъезд) дома № 44 по улице Юбилейной (он находится на перекрестке с Рижским проспектом).
Вырубка производилась не по установленным правилам: без собрания жильцов или опроса через почтовые ящики (на вырубку должно было согласиться не менее 70% жителей), дерево к вырубке не было помечено, не был установлен информационный стенд, оповещающий собственников квартир и придомовой территории о причинах вырубки именно этого дерева (его обязаны были установить за 10 дней до вырубки).
Дерево было вырублено до распускания листьев с тем, чтобы не было возможности доказать, что оно полностью здорово. Представитель организации, осуществляющей вырубку, вел себя грубо, а генеральный директор управляющей организации «Микрорайон "Западный"» (Рижский проспект, 54), который также прибыл на место порубки, не предъявил никаких разрешительных документов на вырубку (порубочный билет, который был бы выдан специалистами областного комитета по природопользованию) и не прислушался к протестам жильцов, которые были не согласны с вырубкой абсолютно здорового прекрасного дерева, ветви которого находились на огромном расстоянии до окон жильцов и не представляли никакой опасности, могли защищать их от палящего послеобеденного летнего солнца, в зимний же (безлистный) период не могли затенять, так как не были чрезмерно густыми (что возможно у кустов). При этом управляющая компания не выполняет своих обязательств перед собственниками жилья, так и не убрав до сих пор с придомовой территории кучи прошлогодних опавших листьев.
Наш двор является мемориальным, так как здесь, в одном из его четырех домов (по Юбилейной, 46), долгие годы жил и творил замечательный псковский писатель и публицист, получивший признание по всей России, друг Валентина Распутина, Валентин Курбатов, имя которого носит областная универсальная научная библиотека (однако мемориальная табличка на доме почему-то до сих пор не вывешена). Родной двор писателя уж никак не следовало оголять, делать его «лысым» и вредить целостности его озеленения. На вырубке же сейчас – просто «проплешина» и пустота.
Если управляющая организация «Микрорайон "Западный"» и дальше будет проводить незаконные вырубки деревьев, то наши дворы останутся совсем без деревьев! Пример такого хозяйничанья в Пскове – двор дома 9/1, расположенного на углу Октябрьского проспекта и улицы Профсоюзной, где стоят четыре странных апокалиптических огромных дерева-столба вообще без всякой кроны. Такое можно себе представить только в страшном сне или еще увидеть в Пскове, если ступить всего лишь два шага с главной улицы города! Нельзя допустить в городе такой повсеместный беспредел!
Житель дома №44 на улице Юбилейной