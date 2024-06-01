Госдума рассмотрит изменения в Налоговом и Бюджетном кодексах

Травматолог дал советы по выбору велосипеда и роликов

Фотофакт: последствия стихии в Сквере павших борцов в Пскове

Двое петербуржцев пострадали после опрокидывания автомашины при попытке уйти от столкновения с лосем в Псковской области

Мероприятия по противодействию незаконной миграции проводят в Псковской области

Сразу несколько выставок и цикл мероприятий подготовили сотрудники библиотеки Курбатова к юбилею Пушкина

Самозанятые с 2026 года смогут делать добровольные взносы в Соцфонд