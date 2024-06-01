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«А еще боремся за почетное звание дома высокой культуры быта!»
(М. А. Булгаков, «Иван Васильевич»)
Проблемы с вывозом мусора в последнее время — хороший повод властям задуматься о том, в нужных ли местах установлены контейнерные площадки.
Например, в микрорайоне по улицам Владимирской и Николькой в пригороде Пскова в свое время чей-то сумрачный коммунальный гений догадался поставить уродливое сооружение из металлических сеток и профлистов аккурат на въезде во двор между домами № 2 и № 3А на улице Владимирской. Ладно бы места другого не было, но буквально в сотне-другой метров в разных направлениях есть большие контейнерные площадки, которые расположены за пределами дворов.
А здесь вот такая уродливая конструкция, от вида которой всякие модные урбанисты и проектировщики городских пространств, наверное, пришли бы в ужас. Неужели нельзя перенести это строение к соседним площадкам, чтобы двор был двором, где приятно находится, где газон и играют дети, гуляют с колясками мамы? Чтобы людям не приходилось чувствовать вонь под окнами и наблюдать вот такие картины?
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Интерактив: Урбанисты пришли бы в ужас
«А еще боремся за почетное звание дома высокой культуры быта!»
(М. А. Булгаков, «Иван Васильевич»)
Проблемы с вывозом мусора в последнее время — хороший повод властям задуматься о том, в нужных ли местах установлены контейнерные площадки.
Например, в микрорайоне по улицам Владимирской и Николькой в пригороде Пскова в свое время чей-то сумрачный коммунальный гений догадался поставить уродливое сооружение из металлических сеток и профлистов аккурат на въезде во двор между домами № 2 и № 3А на улице Владимирской. Ладно бы места другого не было, но буквально в сотне-другой метров в разных направлениях есть большие контейнерные площадки, которые расположены за пределами дворов.
А здесь вот такая уродливая конструкция, от вида которой всякие модные урбанисты и проектировщики городских пространств, наверное, пришли бы в ужас. Неужели нельзя перенести это строение к соседним площадкам, чтобы двор был двором, где приятно находится, где газон и играют дети, гуляют с колясками мамы? Чтобы людям не приходилось чувствовать вонь под окнами и наблюдать вот такие картины?
Сергей