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Интерактив: Труп в машине

04.07.2024 11:14|ПсковКомментариев: 0

Сегодня ночью снял ЧП на трассе между Неёлово и Красной Репкой.

Где-то в три ночи подъехал экипаж ДПС. Подробностей не знаю, не останавливался.

Виталий

Источник: Псковская Лента Новостей
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