* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.
Интерактив: Как я в свой ДР почти подарила мошенникам 80 тысяч рублей
Спойлер: в итоге у меня украли данные банковской карты и списали деньги за несуществующую подписку.
В этом году свой день рождения я отметила бурно и весело, с отголосками адреналина в крови от чуть было не потерянных 80 тысяч рублей. Причем, большая часть этих денег была не моей. Но начну с начала. За пару-тройку дней до «очередного 18-летия» мне на почту стали сыпаться предложения от разных магазинов и компаний, присылали бонусы, скидки и прочие якобы подарки. Дело вполне привычное, так что я не удивилась, получив заманчивое письмо от «М.Видео» с предложением купить что-то из каталога со скидкой 50%. Казалось бы, не бесплатно подарок предлагают, так что не сыр в мышеловке (подумала я, ха-ха). С другой стороны, половинная стоимость - это очень щедро, особенно если выбрать что-то дорогое, например, ноутбук за 150 тысяч рублей.
И мне бы насторожиться, так как и обращение было в письме обезличенное - просто «уважаемый клиент», а не по имени-отчеству, как обычно пишут, и предложили перейти по ссылке в какой-то непонятный каталог, а в личном кабинете магазина никаких акций и промокодов не было. Но нет, я решительно рванула на шоппинг, и даже по доброте душевной предложила своим знакомым поучаствовать в аттракционе невиданной щедрости. Втроем мы насобирали немаленькую такую корзинку почти на 80 тысяч рублей (мой заказ тянул примерно на 5-6 тысяч), и я пошла платить.
Все как обычно: кликнула по кнопке «оформить заказ», выбрала доставку курьером, нажала «оплатить», ввела данные карты… И тут что-то пошло не так))) Почему-то я не получила sms-код для подтверждения покупки. Нажала «получить код еще раз». И снова не получила. И только на третий раз пришла смс-ка, но там была указана совершенно другая сумма и другое название магазина. Это остудило мой пыл латентного шопоголика, мозг наконец-то заработал (лучше поздно, чем никогда), и я поискала в интернете, бывают ли такие акции у «М.Видео», а заодно написала и в чат магазина. Итог закономерен: это мошенничество чистой воды. В чате подтвердили, что все акции, бонусы и промокоды можно увидеть в личном кабинете, по сторонним ссылкам переходить НЕЛЬЗЯ!
Казалось бы, деньги я перевести не успела, и можно спать спокойно. Но нет. Буквально через пару дней, точнее ночей, с моей банковской карты, данные которой я так неосмотрительно слила мошенникам, списали дважды по 899 руб. за несуществующую подписку на сервис Иви.ру (онлайн-кинотеатр). Списали бы и больше, но денег на карте просто не осталось.
Я, конечно, расстроилась. Пусть 1800 руб. – это не 80 000 руб., но и их дарить мошенникам совсем не хотелось. А надо было блокировать карту сразу, скажете вы. И будете совершенно правы. Именно так мне и ответили в ВТБ, когда я попыталась оспорить операцию. И все. Больше в поддержке банка мне ничем помочь не смогли, даже несмотря на то, что операции числились еще в списке необработанных. Но, что называется, умерла, так умерла.
Тогда я написала в поддержку Иви, приложила скрины из ЛК банка и попросила вернуть деньги за подписку, которую оформляла не я. Через пару дней мне на почту пришел ответ, что работа по моей заявке проведена. И все. Я расстроилась еще раз. Если бы я потеряла рублей 100, думаю, на этом моя история и закончилась бы. Но за 1800 руб. решила побороться. Поэтому почитала Закон о защите прав потребителей, образцы всевозможных претензий и сочинила вторую петицию со ссылками на статьи законов и требованием вернуть деньги за неполученную услугу.
И - ура-ура! – в поддержке признали мое требование справедливым, и вернули мне всю сумму в полном объеме. А карту я сразу же заблокировала.
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
Интерактив: Как я в свой ДР почти подарила мошенникам 80 тысяч рублей
Спойлер: в итоге у меня украли данные банковской карты и списали деньги за несуществующую подписку.
В этом году свой день рождения я отметила бурно и весело, с отголосками адреналина в крови от чуть было не потерянных 80 тысяч рублей. Причем, большая часть этих денег была не моей. Но начну с начала. За пару-тройку дней до «очередного 18-летия» мне на почту стали сыпаться предложения от разных магазинов и компаний, присылали бонусы, скидки и прочие якобы подарки. Дело вполне привычное, так что я не удивилась, получив заманчивое письмо от «М.Видео» с предложением купить что-то из каталога со скидкой 50%. Казалось бы, не бесплатно подарок предлагают, так что не сыр в мышеловке (подумала я, ха-ха). С другой стороны, половинная стоимость - это очень щедро, особенно если выбрать что-то дорогое, например, ноутбук за 150 тысяч рублей.
И мне бы насторожиться, так как и обращение было в письме обезличенное - просто «уважаемый клиент», а не по имени-отчеству, как обычно пишут, и предложили перейти по ссылке в какой-то непонятный каталог, а в личном кабинете магазина никаких акций и промокодов не было. Но нет, я решительно рванула на шоппинг, и даже по доброте душевной предложила своим знакомым поучаствовать в аттракционе невиданной щедрости. Втроем мы насобирали немаленькую такую корзинку почти на 80 тысяч рублей (мой заказ тянул примерно на 5-6 тысяч), и я пошла платить.
Все как обычно: кликнула по кнопке «оформить заказ», выбрала доставку курьером, нажала «оплатить», ввела данные карты… И тут что-то пошло не так))) Почему-то я не получила sms-код для подтверждения покупки. Нажала «получить код еще раз». И снова не получила. И только на третий раз пришла смс-ка, но там была указана совершенно другая сумма и другое название магазина. Это остудило мой пыл латентного шопоголика, мозг наконец-то заработал (лучше поздно, чем никогда), и я поискала в интернете, бывают ли такие акции у «М.Видео», а заодно написала и в чат магазина. Итог закономерен: это мошенничество чистой воды. В чате подтвердили, что все акции, бонусы и промокоды можно увидеть в личном кабинете, по сторонним ссылкам переходить НЕЛЬЗЯ!
Казалось бы, деньги я перевести не успела, и можно спать спокойно. Но нет. Буквально через пару дней, точнее ночей, с моей банковской карты, данные которой я так неосмотрительно слила мошенникам, списали дважды по 899 руб. за несуществующую подписку на сервис Иви.ру (онлайн-кинотеатр). Списали бы и больше, но денег на карте просто не осталось.
Я, конечно, расстроилась. Пусть 1800 руб. – это не 80 000 руб., но и их дарить мошенникам совсем не хотелось. А надо было блокировать карту сразу, скажете вы. И будете совершенно правы. Именно так мне и ответили в ВТБ, когда я попыталась оспорить операцию. И все. Больше в поддержке банка мне ничем помочь не смогли, даже несмотря на то, что операции числились еще в списке необработанных. Но, что называется, умерла, так умерла.
Тогда я написала в поддержку Иви, приложила скрины из ЛК банка и попросила вернуть деньги за подписку, которую оформляла не я. Через пару дней мне на почту пришел ответ, что работа по моей заявке проведена. И все. Я расстроилась еще раз. Если бы я потеряла рублей 100, думаю, на этом моя история и закончилась бы. Но за 1800 руб. решила побороться. Поэтому почитала Закон о защите прав потребителей, образцы всевозможных претензий и сочинила вторую петицию со ссылками на статьи законов и требованием вернуть деньги за неполученную услугу.
И - ура-ура! – в поддержке признали мое требование справедливым, и вернули мне всю сумму в полном объеме. А карту я сразу же заблокировала.
Елена