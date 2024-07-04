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Вчера с друзьями посетили концерт в рамках проекта «Галерея-Джаз». Теплый летний вечер, уютный внутренний двор Поганкиных палат, вся атмосфера располагает получить удовольствие от живой музыки и прекрасно провести время… Но не тут-то было! Часть аудитории явно вошла не в ту дверь.
Фото Вадима Боченкова
На дальних рядах началась возня, волна громких разговоров, большинство людей просто ходили взад-вперёд с едой и напитками, которые они как-то умудрились пронести с собой. Дети которых было много, пропустили «Спокойной ночи малыши» в 21:00, к большому моему сожалению! Они не пришли «прикоснутся к прекрасному» (именно так это объясняют родители, когда берут их с собой). Они бесились, орали, играли и носились.
Удивительно, что люди внаглую разговаривали друг с другом весь концерт в полный голос. Многие выглядели так, будто приплыли с соседнего пляжа в плавках и шлепках, изрядно выпив пивка… И это не День города с массовыми гуляньями, это тематический культурный вечер! Стыдно было за нашу публику от слова совсем! К организаторам вопросы... Зачем люди платят за это деньги, а вы не можете организовать порядок!? В конце концов, как-то надо всех посадить было и поставить людей, следящих за порядком. Музыкантам тоже, наверное, не очень приятно было играть концерт в нашем городе.
Слышала в этот раз много жалоб. Я очень прошу тех, кому это неинтересно: не приходите на такие мероприятия, сидите дома на кухне. Вы портите другим настроение.
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Интерактив: Бескультурные на джазе
Вчера с друзьями посетили концерт в рамках проекта «Галерея-Джаз». Теплый летний вечер, уютный внутренний двор Поганкиных палат, вся атмосфера располагает получить удовольствие от живой музыки и прекрасно провести время… Но не тут-то было! Часть аудитории явно вошла не в ту дверь.
Фото Вадима Боченкова
На дальних рядах началась возня, волна громких разговоров, большинство людей просто ходили взад-вперёд с едой и напитками, которые они как-то умудрились пронести с собой. Дети которых было много, пропустили «Спокойной ночи малыши» в 21:00, к большому моему сожалению! Они не пришли «прикоснутся к прекрасному» (именно так это объясняют родители, когда берут их с собой). Они бесились, орали, играли и носились.
Удивительно, что люди внаглую разговаривали друг с другом весь концерт в полный голос. Многие выглядели так, будто приплыли с соседнего пляжа в плавках и шлепках, изрядно выпив пивка… И это не День города с массовыми гуляньями, это тематический культурный вечер! Стыдно было за нашу публику от слова совсем! К организаторам вопросы... Зачем люди платят за это деньги, а вы не можете организовать порядок!? В конце концов, как-то надо всех посадить было и поставить людей, следящих за порядком. Музыкантам тоже, наверное, не очень приятно было играть концерт в нашем городе.
Слышала в этот раз много жалоб. Я очень прошу тех, кому это неинтересно: не приходите на такие мероприятия, сидите дома на кухне. Вы портите другим настроение.
Анна