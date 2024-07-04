Интерактив: Бескультурные на джазе

Интерактив: Как я в свой ДР почти подарила мошенникам 80 тысяч рублей

Погибшие в ДТП с «Ласточкой» за две недели проехали 3600 километров

Мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб

Момент столкновения поезда «Ласточка» и автомобиля сняли на видео в Ленобласти

Двое детей и двое взрослых погибли в результате столкновения «Ласточки» с автомобилем в Ленобласти - очевидцы

Кадры решают уйти