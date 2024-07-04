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К вам обращаются жители микрорайонов Силово-Медведово, Павшино, Терехово. Мы неоднократно писали в управление городского хозяйства города Пскова и в администрацию города Пскова по поводу ремонта нашей центральной дороги. К сожалению, нам сообщали лишь об утверждении проектно-сметной документации с постоянными переносами сроков.
Дома, находящиеся в наших микрорайонах, являются жилыми. Люди проживают в них круглогодично. Следовательно, нагрузка на дорожное полотно имеет постоянный, а не сезонный характер. В настоящее время состояние дороги не соответствуют нормативам.
Также у нас проживает большое количество семей с детьми, участники СВО, Великой Отечественной войны. В настоящий момент нет ни тротуаров, ни освещения, ни пешеходных переходов. У наших детей нет никакой возможности добираться безопасно в школу и на дополнительные занятия, кроме как на машине. А в скором времени уже и на машине не будет возможности проехать - вместо дороги у нас осталось только направление с ямами глубиной в половину колеса. Даже такси уже не вызвать, так как водители отказываются ехать в наш район из-за плохого состояния дороги, либо взвинчивают непомерную цену за поездку.
В связи с плохим состоянием дорожного покрытия многократно увеличивается время прибытия аварийных служб (скорая, пожарные и иные службы), что напрямую несёт угрозу здоровью и жизни наших жителей.
Наши микрорайоны активно застраиваются, следовательно, возрастает и количество жителей, и нагрузка на дорогу. К сожалению, разовым ямочным ремонтом тут уже не обойтись.
Жители микрорайонов Силово-Медведово, Павшино, Терехово
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Интерактив: Убитые дороги микрорайонов Пскова
К вам обращаются жители микрорайонов Силово-Медведово, Павшино, Терехово. Мы неоднократно писали в управление городского хозяйства города Пскова и в администрацию города Пскова по поводу ремонта нашей центральной дороги. К сожалению, нам сообщали лишь об утверждении проектно-сметной документации с постоянными переносами сроков.
Дома, находящиеся в наших микрорайонах, являются жилыми. Люди проживают в них круглогодично. Следовательно, нагрузка на дорожное полотно имеет постоянный, а не сезонный характер. В настоящее время состояние дороги не соответствуют нормативам.
Также у нас проживает большое количество семей с детьми, участники СВО, Великой Отечественной войны. В настоящий момент нет ни тротуаров, ни освещения, ни пешеходных переходов. У наших детей нет никакой возможности добираться безопасно в школу и на дополнительные занятия, кроме как на машине. А в скором времени уже и на машине не будет возможности проехать - вместо дороги у нас осталось только направление с ямами глубиной в половину колеса. Даже такси уже не вызвать, так как водители отказываются ехать в наш район из-за плохого состояния дороги, либо взвинчивают непомерную цену за поездку.
В связи с плохим состоянием дорожного покрытия многократно увеличивается время прибытия аварийных служб (скорая, пожарные и иные службы), что напрямую несёт угрозу здоровью и жизни наших жителей.
Наши микрорайоны активно застраиваются, следовательно, возрастает и количество жителей, и нагрузка на дорогу. К сожалению, разовым ямочным ремонтом тут уже не обойтись.
Жители микрорайонов Силово-Медведово, Павшино, Терехово