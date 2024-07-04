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Всем известно, что в Старом Изборске возле стен крепости никакой стройки быть не может. Однако, теперь есть. Старую баню перенесли к дороге, оформили как сарай и сделали из неё торговую лавку, не имея, насколько мне известно, ни лицензии, ни права на торговлю.
Теперь решили наплевать на все законы и заливать новый фундамент, чтобы построить дом. При этом вырубили множество деревьев.
Очень хочется узнать, почему бездействуют власти местного самоуправления. Если кто-то из изборян хочет что-то пристроить, им надо пройти 10 кругов ада, а тут творят, что вздумается.
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Интерактив: Застройка у стен Изборской крепости
Всем известно, что в Старом Изборске возле стен крепости никакой стройки быть не может. Однако, теперь есть. Старую баню перенесли к дороге, оформили как сарай и сделали из неё торговую лавку, не имея, насколько мне известно, ни лицензии, ни права на торговлю.
Теперь решили наплевать на все законы и заливать новый фундамент, чтобы построить дом. При этом вырубили множество деревьев.
Очень хочется узнать, почему бездействуют власти местного самоуправления. Если кто-то из изборян хочет что-то пристроить, им надо пройти 10 кругов ада, а тут творят, что вздумается.
Артем