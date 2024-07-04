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Интерактив: Вагончики рядом с Изборской крепостью

20.08.2024 14:04|ПсковКомментариев: 0

Как говорится, «это какой-то позор» и «взрыв мозга» для всякого культурного человека. «Никогда такого не было, и вот опять!» На территории охранной зоны государственного музея-заповедника, буквально в нескольких метрах от западной стены Изборской крепости, на частном участке появилась куча грязного грунта, два биотуалета и два типовых строительных вагончика. Обещают подвести еще шесть таких же. Всё это будет называться «городок рабочих», которые будут заниматься благоустройством улиц.

Говорят, что администрация Печорского муниципального округа выиграла грант на благоустройство территорий. Никто не спорит: благоустройство – дело благое. Однако совершенно непонятно, почему его нужно осуществлять так глупо и криво, то есть с нарушением закона, элементарных правил приличий и здравого смысла?!

Западная стена Изборской крепости XIV века – это ведь не просто музей под открытым небом, рядом с которым каждый день проходят тысячи туристов со всех уголков нашей необъятной Родины. Западная стена – это поистине сакральное место, где встречали врага и проливали кровь за веру и Отечество наши предки. Здесь, в боевой стене, обращенной на Запад, сложены три «голгофских креста». И вот рядом с нашей святыней возникает, словно жуткий неправдоподобный кошмар, нечто совершенно чудовищное и чуждое! В самом сердце музея-заповедника!

Хочется спросить чиновников Печорского муниципалитета: что это? Демонстрация туристам всей страны нашего фирменного печорского бескультурья? Полнейшее непонимание, в каких достопримечательных местах мы живем? Равнодушие и халатность? Неужели нельзя разместить рабочие вагончики и биотуалеты где-то в другом месте? Зачем городить неприглядный бивуак в непосредственной близости от памятника средневекового оборонного зодчества? Где, повторюсь, ежедневно проходят тысячи туристов со всей страны? Почему благодаря «гениальности» здешних чиновников Псковская область опять должна позориться и ославиться на всю Россию?

Поскольку, судя по всему, к местным чиновникам с этими вопросами обращаться бесполезно, обращаюсь к областным и федеральным властям, ко всем контролирующим организациям и к широкой культурной общественности региона: если можете, остановите это безобразие!

Александр, представитель музейного сообщества

Теги: #Изборск
Источник: Псковская Лента Новостей
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