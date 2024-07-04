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Интерактив: «Благоустройство» в центре города Печоры
Очередной раз сталкиваемся с проблемой благоустройства в центре города Печоры. Нельзя даже назвать это работой: яму, которую раскопали под фундаментом дома для выполнения работ, засыпали кое-как. В результате после дождя под фундаментом все размыло, подвал затопило, а затем сюда привезли технику и на скорую руку засыпали всё вокруг. Вместо того, чтобы решить проблему грамотно, опять сделали все кое-как.
Администрация района обещала привести территорию в порядок после проведения работ по благоустройству центральной площади, но ничего не сделала.
Нужно учесть то, что они забрали часть территории, принадлежащей нашему дому, а все свои обязательства они благополучно забыли. Подрядчики, которые должны были решить эту проблему, тоже, как видите, не справились. В итоге после многочисленных просьб хоть что-то сделать яму засыпали варварским способом. Теперь колеса трактора утонули в грязи, и на месте этих работ сплошное грязное месиво.
Центр города, где ежедневно проходят туристы и жители, снова выглядит заброшенным. Это не просто неудобно — это демонстрация наплевательского отношения к городу и его жителям.
Жители дома №1 на улице Октябрьской в городе Печоры
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Интерактив: «Благоустройство» в центре города Печоры
Очередной раз сталкиваемся с проблемой благоустройства в центре города Печоры. Нельзя даже назвать это работой: яму, которую раскопали под фундаментом дома для выполнения работ, засыпали кое-как. В результате после дождя под фундаментом все размыло, подвал затопило, а затем сюда привезли технику и на скорую руку засыпали всё вокруг. Вместо того, чтобы решить проблему грамотно, опять сделали все кое-как.
Администрация района обещала привести территорию в порядок после проведения работ по благоустройству центральной площади, но ничего не сделала.
Нужно учесть то, что они забрали часть территории, принадлежащей нашему дому, а все свои обязательства они благополучно забыли. Подрядчики, которые должны были решить эту проблему, тоже, как видите, не справились. В итоге после многочисленных просьб хоть что-то сделать яму засыпали варварским способом. Теперь колеса трактора утонули в грязи, и на месте этих работ сплошное грязное месиво.
Центр города, где ежедневно проходят туристы и жители, снова выглядит заброшенным. Это не просто неудобно — это демонстрация наплевательского отношения к городу и его жителям.
Жители дома №1 на улице Октябрьской в городе Печоры