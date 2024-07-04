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Интерактив: Врачи из Великих Лук и Невеля подарили мужчине второй шанс на жизнь
Хочу выразить благодарность заместителю главного врача Великолукской межрайонной больницы по первичной медико-санитарной помощи, врачу-нейрохирургу Аркадию Волкову, врачу Великолукской межрайонной больницы Артему Сергееву, а также врачу Невельской межрайонной больницы Галине Цветковой. Благодаря их профессионализму, вниманию к мелочам и чуткому отношению к пациентам у моего отца, Александра Харькова 1956 года рождения, появился шанс вернуться к полноценной жизни, восстановить практически полностью утраченную речь и двигательные функции.
Мой отец поступил в нейрохирургическое отделение Великолукской межрайонной больницы 2 сентября 2024 года после компьютерной томографии, по результатам которой была выявлена внутримозговая гематома. На тот момент уже пошли третьи сутки после падения, в результате которого отец ударился головой, практически полностью потерял речь, начал не вполне адекватно реагировать на окружающую обстановку. Также у него наблюдались проблемы с ходьбой и нарушение двигательных функций. К сожалению, специалисты скоропомощных бригад города Невеля, которые дважды приезжали на вызовы (31 августа и 1 сентября), помощи, по сути, не оказали. Заверив, что это не инсульт, посоветовали вызвать участкового, и все. И только 2 сентября врач Невельской межрайонной больницы Галина Цветкова, придя по вызову на дом, настояла на том, чтобы отправить моего отца с подозрением на неврологические проблемы/инсульт на компьютерную томографию в Великие Луки. Ей особая благодарность – за неравнодушие, чуткость и профессионализм. Галина Цветкова сама уточняла организационные вопросы в скорой помощи по поводу доставки пациента, а в великолукской больнице - насчет возможности проведения анализа в как можно более короткие сроки.
А уже в Великих Луках после проведенной консультации врач-нейрохирург Аркадий Волков принял решение прооперировать моего отца буквально «с колес», несмотря на то, что рабочий день к тому моменту закончился. Операцию он проводил самостоятельно, без ассистентов (как мне рассказали в больнице, на сегодняшний день у них работают всего 2 врача-нейрохирурга), и выполнил ее ювелирно, точно и аккуратно. Уже на следующий день мой отец пришел в сознание, восстановилась речь. Под наблюдением лечащего врача Артема Сергеева буквально за неделю мой отец заново научился ходить, начал самостоятельно есть, восстановились движения рук (без проблем набирает номер телефона на мобильнике). Он буквально вернулся к жизни.
Аркадий Владимирович, Артем Константинович, Галина Семеновна, низкий вам поклон и огромное человеческое спасибо! Благодарю вас за ваш высокий профессионализм, за оперативное и грамотное принятие решений, за чуткость и отзывчивость. То, что вы делаете для людей, невозможно переоценить. Без вас у меня не было бы папы, спасибо вам за его второй день рождения и новую жизнь!
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Интерактив: Врачи из Великих Лук и Невеля подарили мужчине второй шанс на жизнь
Хочу выразить благодарность заместителю главного врача Великолукской межрайонной больницы по первичной медико-санитарной помощи, врачу-нейрохирургу Аркадию Волкову, врачу Великолукской межрайонной больницы Артему Сергееву, а также врачу Невельской межрайонной больницы Галине Цветковой. Благодаря их профессионализму, вниманию к мелочам и чуткому отношению к пациентам у моего отца, Александра Харькова 1956 года рождения, появился шанс вернуться к полноценной жизни, восстановить практически полностью утраченную речь и двигательные функции.
Мой отец поступил в нейрохирургическое отделение Великолукской межрайонной больницы 2 сентября 2024 года после компьютерной томографии, по результатам которой была выявлена внутримозговая гематома. На тот момент уже пошли третьи сутки после падения, в результате которого отец ударился головой, практически полностью потерял речь, начал не вполне адекватно реагировать на окружающую обстановку. Также у него наблюдались проблемы с ходьбой и нарушение двигательных функций. К сожалению, специалисты скоропомощных бригад города Невеля, которые дважды приезжали на вызовы (31 августа и 1 сентября), помощи, по сути, не оказали. Заверив, что это не инсульт, посоветовали вызвать участкового, и все. И только 2 сентября врач Невельской межрайонной больницы Галина Цветкова, придя по вызову на дом, настояла на том, чтобы отправить моего отца с подозрением на неврологические проблемы/инсульт на компьютерную томографию в Великие Луки. Ей особая благодарность – за неравнодушие, чуткость и профессионализм. Галина Цветкова сама уточняла организационные вопросы в скорой помощи по поводу доставки пациента, а в великолукской больнице - насчет возможности проведения анализа в как можно более короткие сроки.
А уже в Великих Луках после проведенной консультации врач-нейрохирург Аркадий Волков принял решение прооперировать моего отца буквально «с колес», несмотря на то, что рабочий день к тому моменту закончился. Операцию он проводил самостоятельно, без ассистентов (как мне рассказали в больнице, на сегодняшний день у них работают всего 2 врача-нейрохирурга), и выполнил ее ювелирно, точно и аккуратно. Уже на следующий день мой отец пришел в сознание, восстановилась речь. Под наблюдением лечащего врача Артема Сергеева буквально за неделю мой отец заново научился ходить, начал самостоятельно есть, восстановились движения рук (без проблем набирает номер телефона на мобильнике). Он буквально вернулся к жизни.
Аркадий Владимирович, Артем Константинович, Галина Семеновна, низкий вам поклон и огромное человеческое спасибо! Благодарю вас за ваш высокий профессионализм, за оперативное и грамотное принятие решений, за чуткость и отзывчивость. То, что вы делаете для людей, невозможно переоценить. Без вас у меня не было бы папы, спасибо вам за его второй день рождения и новую жизнь!
Елена