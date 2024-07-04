Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как создать ТОС
«Лёвенъ»: Локальные продукты
Господин Рейтингомер
карта отдыха и туризма
Псков высокооплачиваемая работа
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Легкий пар: огненное сердце бани
Ресторан-бистро «Лёвенъ»
Билеты на «Граф Монте-Кристо»
Первая ягода
«Европа Плюс» Суперсезон Live tour
Кружки и секции для детей
заработать на Пушкине
Аграрий с джойстиком в руках
 
 
 
ещё Интерактив 04.07.2024 11:140 Пскович заснял окровавленный труп в машине. ВИДЕО 12.09.2024 15:070 Интерактив: Врачи из Великих Лук и Невеля подарили мужчине второй шанс на жизнь 29.08.2024 11:370 Интерактив: Что будет с островом в реке Пскова? 27.08.2024 17:430 Интерактив: «Благоустройство» в центре города Печоры 27.08.2024 16:210 Интерактив: Судьба правой стороны Красноармейской набережной 20.08.2024 14:041 Интерактив: Вагончики рядом с Изборской крепостью
 
 
 
Самое популярное 06.09.2024 14:220 Когда дожди накроют Псковскую область, рассказала синоптик 11.09.2024 09:301 Из школы в роддом 05.09.2024 13:245 Фотофакт: Пешеходный мост через реку Пскову обретает окончательный вид 08.09.2024 15:444 Поликлиника отказала псковичу в медицинской помощи, потому что он уже «умер» 10.09.2024 21:555 У кафе «Берёзка» в Пскове произошли очередные разборки
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Интерактив
Написать на ПЛН
Прикрепить фото/видео (до 15МБ):


* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru

За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.

Интерактив: Врачи из Великих Лук и Невеля подарили мужчине второй шанс на жизнь

12.09.2024 15:07|ПсковКомментариев: 0

Хочу выразить благодарность заместителю главного врача Великолукской межрайонной больницы по первичной медико-санитарной помощи, врачу-нейрохирургу Аркадию Волкову, врачу Великолукской межрайонной больницы Артему Сергееву, а также врачу Невельской межрайонной больницы Галине Цветковой. Благодаря их профессионализму, вниманию к мелочам и чуткому отношению к пациентам у моего отца, Александра Харькова 1956 года рождения, появился шанс вернуться к полноценной жизни, восстановить практически полностью утраченную речь и двигательные функции.

Мой отец поступил в нейрохирургическое отделение Великолукской межрайонной больницы 2 сентября 2024 года после компьютерной томографии, по результатам которой была выявлена внутримозговая гематома. На тот момент уже пошли третьи сутки после падения, в результате которого отец ударился головой, практически полностью потерял речь, начал не вполне адекватно реагировать на окружающую обстановку. Также у него наблюдались проблемы с ходьбой и нарушение двигательных функций. К сожалению, специалисты скоропомощных бригад города Невеля, которые дважды приезжали на вызовы (31 августа и 1 сентября), помощи, по сути, не оказали. Заверив, что это не инсульт, посоветовали вызвать участкового, и все. И только 2 сентября врач Невельской межрайонной больницы Галина Цветкова, придя по вызову на дом, настояла на том, чтобы отправить моего отца с подозрением на неврологические проблемы/инсульт на компьютерную томографию в Великие Луки. Ей особая благодарность – за неравнодушие, чуткость и профессионализм. Галина Цветкова сама уточняла организационные вопросы в скорой помощи по поводу доставки пациента, а в великолукской больнице - насчет возможности проведения анализа в как можно более короткие сроки.

А уже в Великих Луках после проведенной консультации врач-нейрохирург Аркадий Волков принял решение прооперировать моего отца буквально «с колес», несмотря на то, что рабочий день к тому моменту закончился. Операцию он проводил самостоятельно, без ассистентов (как мне рассказали в больнице, на сегодняшний день у них работают всего 2 врача-нейрохирурга), и выполнил ее ювелирно, точно и аккуратно. Уже на следующий день мой отец пришел в сознание, восстановилась речь. Под наблюдением лечащего врача Артема Сергеева буквально за неделю мой отец заново научился ходить, начал самостоятельно есть, восстановились движения рук (без проблем набирает номер телефона на мобильнике). Он буквально вернулся к жизни.

Аркадий Владимирович, Артем Константинович, Галина Семеновна, низкий вам поклон и огромное человеческое спасибо! Благодарю вас за ваш высокий профессионализм, за оперативное и грамотное принятие решений, за чуткость и отзывчивость. То, что вы делаете для людей, невозможно переоценить. Без вас у меня не было бы папы, спасибо вам за его второй день рождения и новую жизнь!

Елена

Теги: #интерактив
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Медики советуют в сентябре прививаться от гриппа. Планируете ли вы делать прививку?
В опросе приняло участие 149 человек
12.09.2024, 16:420 Псковские газовики получили новые знания в техобслуживании котлов 12.09.2024, 16:380 Расписание некоторых пригородных поездов изменится в Псковской области в сентябре 12.09.2024, 16:290 Автобусная остановка «Автошкола ДОСААФ» в Пскове переезжает на новое место 12.09.2024, 16:270 «Беседка»: Яркие находки полевого сезона-2024. ВИДЕО
12.09.2024, 16:250 Росфинмониторинг сможет получать данные об имуществе граждан без их ведома 12.09.2024, 16:150 Псковская делегация обменивается опытом на Всероссийской неделе охраны труда 12.09.2024, 16:060 Фальшивку обнаружили в выручке алкогольного магазина поселка Красногородск 12.09.2024, 15:580 Велодорожки на улице Яна Фабрициуса еще не готовы — администрация Пскова
12.09.2024, 15:500 Елена Даньшова о новой мере поддержки педагогов: Подготовка стобалльника – колоссальный труд 12.09.2024, 15:470 Огромную ванну изготовили для поиска бисера и бус на раскопках в Выбутах 12.09.2024, 15:330 Летняя погода в Псковской области может сохраниться до конца сентября 12.09.2024, 15:270 Ярмарка «Осень» состоится в трех районах Псковской области 14 сентября
12.09.2024, 15:200 35-летняя псковичка украла косметику из магазина и попалась росгвардейцам 12.09.2024, 15:110 Фрагменты прибалтийско-финского костюма удалось найти на раскопе в Выбутах 12.09.2024, 15:070 Интерактив: Врачи из Великих Лук и Невеля подарили мужчине второй шанс на жизнь 12.09.2024, 15:020 Единороссы Великих Лук передали корм приюту для бездомных животных
12.09.2024, 14:510 Рыбные кости времен княгини Ольги обнаружили археологи в Выбутах 12.09.2024, 14:460 Псковскую область ожидают жаркие выходные 12.09.2024, 14:390 Топорик из нетипичного материла стал самой интересной находкой времен неолита на раскопах в Пскове 12.09.2024, 14:350 Более 100 псковичей прошли диспансеризацию у избирательных участков
12.09.2024, 14:320 Музей-заповедник приглашает на экскурсию «От Кремля до Покровской башни» 12.09.2024, 14:260 Образок Христа на престоле из лосиного рога обнаружили при раскопках псковские археологи 12.09.2024, 14:110 Цены на бензин АИ-92 в Псковской области увеличились более чем на 7% 12.09.2024, 14:050 Патриарху Кириллу стало плохо после выступления на площади в Петербурге
12.09.2024, 13:580 Соревнования по трюковому самокату и BMX пройдут в Пскове 14 сентября 12.09.2024, 13:440 Тайны совместимости: как найти своего идеального партнера? 12.09.2024, 13:331 Новая вышка связи установлена в псковской деревне Кирово 12.09.2024, 13:300 Сергей Салмин рассказал, как археологи нашли под псковским театром 60 тысяч коровьих челюстей
12.09.2024, 13:230 Житель Палкинского района прописал в доме сына граждан Узбекистана и получил штраф  12.09.2024, 13:170 Праздник в честь двух римских богинь готовят в «Михайловском» 12.09.2024, 13:140 «Миллиардер» и онанист орудуют в Пскове 12.09.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» с новым соведущим
12.09.2024, 12:540 Похитившего одежду псковича задержала Росгвардия 12.09.2024, 12:460 Псковскую практику социальной реабилитации и абилитации отметили на федеральном уровне 12.09.2024, 12:441 Свое название улица Кузнецкая в Пскове получила еще в XVIII веке — Сергей Салмин 12.09.2024, 12:350 В Петербурге задержали гендиректора «Ленбытхима» по делу о хищениях при исполнении ГОЗ
12.09.2024, 12:330 Более 150 производителей в Великих Луках подали заявки на участие в ярмарке «Осень» 12.09.2024, 12:290 Безработный пскович на самокате сбил 6-летнего мальчика в Петербурге 12.09.2024, 12:240 Крестный ход провели на территории храма Александра Невского в Пскове. ФОТО 12.09.2024, 12:191 Новый современный дом появится в Пскове благодаря поддержке застройщика Сбером
12.09.2024, 12:150 Псковский рыбак выловил черепаху в реке Великой 12.09.2024, 12:100 Суд рассмотрит иск ООО «Фавор» о признании права собственности на крытый рынок на Четырех углах 12.09.2024, 12:070 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Яркие находки полевого сезона-2024 12.09.2024, 11:520 Минтруд завершает формирование итогового реестра многодетных семей
12.09.2024, 11:420 Ретроспектива: автобусы вместо трамваев и «вечная чебуречная» 12.09.2024, 11:350 Т1 Облако представил инструменты на базе технологий ИИ и машинного обучения для ритейлеров 12.09.2024, 11:300 Автомобиль разбил дверь страховой компании на улице Первомайской в Пскове 12.09.2024, 11:250 «Луки-Энергия» проведет десятый матч по футболу с питерской командой «Звезда»
12.09.2024, 11:150 Псковские программисты смогут получить более 10 млн рублей от МТС 12.09.2024, 11:120 Кратковременный дождь ожидается в Псковской области 13 сентября 12.09.2024, 11:000 Андрей Маковский станет новым соведущим программы «Сообразим на троих» на «ПЛН FM» 12.09.2024, 10:590 Митрополит Матфей возглавил литургию в Пскове в День перенесения мощей Александра Невского
12.09.2024, 10:410 В России ожидается смешанная эпидемия из двух штаммов гриппа 12.09.2024, 10:340 Труппа великолукского театра покажет спектакль «Богатые невесты» в Смоленске 12.09.2024, 10:230 «Беседка»: Яркие находки полевого сезона-2024 12.09.2024, 10:140 Десятки домов на Завеличье останутся без горячей воды из-за реконструкции теплотрассы
12.09.2024, 10:040 Футбольный клуб «Псков» обыграл команду «Химик» на чемпионате СЗФО 12.09.2024, 09:560 Псковичи высадили деревья в «Аллее Героев» на форуме «Ладога» 12.09.2024, 09:413 Оклады медработников в Псковской области проиндексируют с 1 октября 12.09.2024, 09:300 Росстат отметил рекордный рост цен на красную икру
12.09.2024, 09:190 Умер известный тележурналист Николай Сванидзе 12.09.2024, 09:150 Дмитрий Белюков принимает участие в форуме «Вера и спорт» по приглашению Олимпийского комитета 12.09.2024, 09:000 Финансист объяснил, когда отменят наличные деньги 12.09.2024, 08:380 Российские разработчики оцифровали дом-музей Пастернака для компьютерной игры
12.09.2024, 08:340 Получавшие стипендию губернатора псковские студенты должны ее вернуть в случае невыполнения условий обучения 12.09.2024, 08:200 В России растет спрос на SIM-карты зарубежных операторов 12.09.2024, 08:120 Комплекс из трех подвальных помещений нашли во время раскопок на Красноармейской набережной в Пскове 12.09.2024, 08:000 Бывшего директора детдома приговорили к 23 годам колонии за растление детей
12.09.2024, 07:300 Перенесение мощей князя Александра Невского празднуют православные 12.09.2024, 07:000 День программиста отмечают в России 12 сентября 11.09.2024, 22:270 Пассажирка пострадала в столкновении двух «Рено» на дублёре Инженерной. ФОТО 11.09.2024, 22:000 Главный недостаток эксперимента с самозанятыми назвал адвокат
11.09.2024, 21:400 Госпабликами комитета по природным ресурсам поделились с псковичами 11.09.2024, 21:290 Вечер музыки для фортепиано пройдет в Пскове 13 сентября 11.09.2024, 21:270 Миллиард рублей будет ежегодно получать Псковская область на реализацию проектов в сельском хозяйстве и туризме 11.09.2024, 21:200 Амбициозной псковской молодежи проще добиться признания у руководителей не старше 40 лет – опрос
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru