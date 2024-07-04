Интерактив: Врачи из Великих Лук и Невеля подарили мужчине второй шанс на жизнь

Более 100 псковичей прошли диспансеризацию у избирательных участков

Топорик из нетипичного материла стал самой интересной находкой времен неолита на раскопах в Пскове

Музей-заповедник приглашает на экскурсию «От Кремля до Покровской башни»

Образок Христа на престоле из лосиного рога обнаружили при раскопках псковские археологи

Цены на бензин АИ-92 в Псковской области увеличились более чем на 7%

Патриарху Кириллу стало плохо после выступления на площади в Петербурге