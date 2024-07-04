Интерактив: Скамейка из «Смешариков»

Полиция приглашает кандидатов на службу в Пскове

Свыше 20 единиц оружия изъяли за неделю у жителей Псковской области

Псковичи уже заплатили 573 млн рублей имущественных налогов за 2023 год

«Гонки по вертикали»: обыск у «Яблока», уроки муниципальной реформы и задачка для ВПШ. ВИДЕО

Сирота в Порховском районе получила жилье после вмешательства прокуратуры

Команда ФК «Псков» примет участие в чемпионате России по мини-футболу

«Кузница»: Карантин в школах Пскова – мера непопулярная, но необходимая? ВИДЕО

Режиссер из Удмуртии: В Псковском театре драмы уютный зал

Карты и книгу разыграют на спектаклях в Пскове и в Ижевске

В Пскове возбуждено дело по факту кражи из дома с незаконным проникновением

Участники рэп-баттлов в Пскове поборются за приз в 20 тысяч рублей

Вера Алексеева: Мы рады, что наши артисты выезжают в другие регионы

«Гайд-парк»: «Партия любителей пива» — возвращение? ВИДЕО